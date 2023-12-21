"У меня есть возможности": аким Алматы Досаев рассказал про поездки частными самолетами

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время брифинга на площадке СЦК о том, как часто он пользуется частными самолетами, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Алматы ответил на вопрос журналиста, как часто он использует частные борты для полетов.

"Я не часто пользуюсь, я не часто летаю, и если вы говорите о том случае, когда был предложен... Это было в субботу и я был по частным причинам. Была необходимость использования этого самолета.

У меня есть возможности иногда нанимать такой борт, но, в основном, я работаю в Алматы, у меня за все время была только одна зарубежная поездка в Южную Корею. А в основном, я в Алматы. Раньше во время бизнеса я пользовался гораздо чаще", - заявил аким.

Он также ответил на вопрос, прилетел ли он на брифинг на частном самолете или "как все акимы.

"Как все прилетел", - заключил Досаев.

Ранее аким Алматы ответил, сколько планирует работать на своем посту и станет ли следующим премьером страны. Также он ответил на вопрос о выборах акима.