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"Посмотрим как город проголосует": Досаев ответил на вопрос о выборах акима

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Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил во время брифинга на площадке СЦК на просьбу прокомментировать работу предыдущих акимов и прокомментировал возможность выборов акима, передает NUR.KZ.

"Я не оценивал работу своих предшественников… считаю, что за чуть меньше, чем два года, много работы сделано командой акимата Алматы и районными акимами. Мы сосредоточились и больше года потратили на разгребание старых проблем, и я считаю, что успешно работу сделали, и теперь занимаемся развитием города. Тенденция хорошая есть", - сообщил аким.

Он отметил, что на запросы горожан, которые просят быстрых изменений, акимат старается "адекватно реагировать".

"У каждого акима свое время, свои вызовы, мы находимся на стабильной траектории развития. Читаю, что развиваемся динамично. Что касается выборов акима - если таковые будут, посмотрим, оценим как город проголосует", - добавил Досаев.

Также сегодня Досаев ответил на вопрос о том, станет ли он следующим премьер-министром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051894-u-kazhdogo-akima-svoe-vremya-dosaev-otvetil-na-vopros-o-vyborah-akima/

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