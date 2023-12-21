"Каждый должен получить разрешение": что ждет хостелы Алматы после проверки, рассказал Досаев

Во время брифинга на площадке СЦК Ерболат Досаев рассказал, когда завершат проверки хостелов в Алматы, а также какие проблемы вскрыла случившаяся трагедия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня активно проводится проверка всех хостелов, которые зарегистрированы. Эту работу до конца года завершим и публично скажем, что соответствует и что не соответствует стандартам.

Мы внесли предложение в правительство - все, что связано с обслуживанием людей и обеспечением их безопасности, должно жестко регулироваться. Никаких исключений. Каждый должен получить разрешение, что действительно соответствует, и после этого мог оказывать услуги", - отметил аким Алматы.

Проверки хостелов завершат 29 декабря текущего года. Случившаяся трагедия обнажила ряд проблем, в том числе нерегулируемость сферы, отметил Досаев.

"Я очень надеюсь, что мы все возвращаемся в правовое поле с 1 января. Особенно МСБ, ИП, наконец, будут в полном объеме выполнять необходимые требования, а не находиться в погоне за лишней прибылью, которая есть", - отметил Ерболат Досаев.

Также есть проблема с дефицитом мест в студенческих общежитиях. Он составляет 33 тысячи мест. Официально сейчас в 23 хостелах проживают 3 800 алматинских студентов.

Напомним, утром 30 ноября в Алматы случился пожар в одном из хостелов. Внутри находились 72 человека. Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщил, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.