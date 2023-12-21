Досаев рассказал, в каких местах Алматы любит гулять сам

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК в Астане рассказал, в каких местах города любит гулять, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как и все алматинцы, я люблю парковые зоны. И я Терренкур люблю, и по Есентаю хожу, и по паркам, которые находятся возле меня, и где я раньше работал - возле Национального банка.

И по Панфилова поднимаюсь часто - могу перечислять все места. Я также езжу в другие районы: мне нравится как в Жетысуском районе сделали Есентай, в Турксибе - есть вопросы. В Алатауском районе собираемся Монке би добить, тоже буду посещать", - рассказал аким.