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Досаев рассказал, в каких местах Алматы любит гулять сам

Опубликовано:

Люди гуляют на терренкуре
Тренажеры на Терренкуре. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК в Астане рассказал, в каких местах города любит гулять, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как и все алматинцы, я люблю парковые зоны. И я Терренкур люблю, и по Есентаю хожу, и по паркам, которые находятся возле меня, и где я раньше работал - возле Национального банка.

И по Панфилова поднимаюсь часто - могу перечислять все места. Я также езжу в другие районы: мне нравится как в Жетысуском районе сделали Есентай, в Турксибе - есть вопросы. В Алатауском районе собираемся Монке би добить, тоже буду посещать", - рассказал аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051893-dosaev-rasskazal-v-kakih-mestah-almaty-lyubit-gulyat-sam/

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