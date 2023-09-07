"Алматинцы - это не только вы": Досаев ответил на предложение уйти в отставку

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района ответил жительнице города, предложившей ему уйти в отставку, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц города, пришедшая на встречу, заявила о том, что по пути задержали ее единомышленников, которые выступают против постройки АЭС. Женщина предложила акиму уйти в отставку, так как, по ее словам, у населения "нет доступа к акиму".

"Мы, граждане РК и города, против вашего назначения, мы хотим, чтобы вы ушли в отставку", - заявила она.

Аким ответил на ее претензии.

"Хочу сказать, что жители города - это не только вы. Хочу сказать, что с точки зрения доступа - хотя вопросы, которые задавались - не очень комфортные для меня , я отвечаю на них и во время моих поездок, и во время встреч.

В этом зале нет никаких ограничений, люди приходят, уходят, задают свои вопросы, и это в каждом районе.

Если вы спросите, давал ли я поручение (по задержанию людей, митингующих против АЭС - прим.ред.) – нет. А вопросы с моей судьбой, наверное, определятся как-нибудь, и примут решение, но, к сожалению, только на ваше мнение не могу опираться", - заключил аким.

Напомним, ранее в Алматы появлялась петиция за отставку Досаева. А в Сети появилось видео голосования с фейкового аккаунта.