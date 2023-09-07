"Алматинцы - это не только вы": Досаев ответил на предложение уйти в отставку
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Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района ответил жительнице города, предложившей ему уйти в отставку, передает корреспондент NUR.KZ.
Одна из жительниц города, пришедшая на встречу, заявила о том, что по пути задержали ее единомышленников, которые выступают против постройки АЭС. Женщина предложила акиму уйти в отставку, так как, по ее словам, у населения "нет доступа к акиму".
"Мы, граждане РК и города, против вашего назначения, мы хотим, чтобы вы ушли в отставку", - заявила она.
Аким ответил на ее претензии.
"Хочу сказать, что жители города - это не только вы. Хочу сказать, что с точки зрения доступа - хотя вопросы, которые задавались - не очень комфортные для меня , я отвечаю на них и во время моих поездок, и во время встреч.
В этом зале нет никаких ограничений, люди приходят, уходят, задают свои вопросы, и это в каждом районе.
Если вы спросите, давал ли я поручение (по задержанию людей, митингующих против АЭС - прим.ред.) – нет. А вопросы с моей судьбой, наверное, определятся как-нибудь, и примут решение, но, к сожалению, только на ваше мнение не могу опираться", - заключил аким.
Напомним, ранее в Алматы появлялась петиция за отставку Досаева. А в Сети появилось видео голосования с фейкового аккаунта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035635-almatintsy-eto-ne-tolko-vy-dosaev-otvetil-na-predlozhenie-uyti-v-otstavku/