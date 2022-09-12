Стало известно, когда появится новая линия BRT по проспекту Райымбека в Алматы

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Стало известно, когда появится новая линия BRT (Bus Rapid Transit – Скоростной автобусный транспорт) по проспекту Райымбека в Алматы. Об этом рассказал замакима города Аскар Амрин во время заседания ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

"До 2025 года будет продлена действующая линия BRT до полицентра "Восточные ворота" и запущена новая линия BRT по проспекту Райымбека", – сообщил Амрин.

Он отметил, что в 2025 году будет введена в эксплуатацию станция метро Калкаман, начнется строительство следующих трех станций в западном направлении.

Кроме того, планируется к 2027 году запустить первую линию скоростного легкорельсового трамвая по улице Толе би.

Напомним, ранее стало известно, когда утвердят новый генплан Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987269-stalo-izvestno-kogda-poyavitsya-novaya-liniya-brt-po-prospektu-rayymbeka-v-almaty/