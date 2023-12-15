Akon сделал репост публикаций казахстанских фанатов и разместил видео с Сабуровым

Известный американский рэпер Akon прилетел в Алматы. Артист сделал в своем Instagram репост публикаций казахстанских фанатов, которые ждут его концертов, передает NUR.KZ.

На кадрах, которые появились на официальной странице Almaty Arena в соцсети, видно, как тепло - с улыбками и музыкой - встретили рэпера в Алматы.

Среди встречающих был и казахстанский исполнитель Диас Аблаев, сын певицы Нагимы Ескалиевой. Судя по широкой улыбке американского рэпера, прием ему очень понравился.

А днем ранее на страничке ледового комплекса появилось видеообращение рэпера. Akon пригласил казахстанцев на свои концерты - 15 декабря в Алматы и 18 декабря в Астане.

В сторис Instagram, где у Akon 8,6 млн подписчиков, рэпер сделал репост публикаций фанатов из Казахстана, которые отметили, что с нетерпением ждут его концертов. Также на его страничке появилось шуточное видео с комиком Нурланом Сабуровым.

Сторис Akon. Скриншот: instagram.com/akon

На официальном сайте певца отмечается, что его музыка легко сочетает жанры R&B, хип-хоп и регги с элементами африканских ритмов и мелодий.

Прорыв Akon (настоящее имя Алиан Дамала Тиам) произошел с его дебютным альбомом Trouble, выпущенным в 2004 году. Хитовыми синглами альбома стали Locked Up и Lonely, с которыми к исполнителю пришла мировая слава.

В его последующие альбомы Konvicted и Freedom вошли такие хиты, как Smack That, Don't Matter и Beautiful, возглавившие чарты и укрепившие его позиции на мировой музыкальной арене.

Akon сотрудничал с такими известными артистами, как Snoop Dogg, Eminem, T-Pain и Дэвид Гетта.