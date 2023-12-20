Торговые павильоны начали сносить в центре Алматы

Незаконные торговые павильоны сносят в центре Алматы - решение об их сносе выдал суд, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление градостроительного контроля города.

Объекты торговли на участке по проспекту Достык, 170/1, были построены незаконно - решение о сносе данных торговых павильонов было вынесено судом 2 мая этого года.

Накануне начат демонтаж киосков, отметили в ведомстве.

Завершены также и судебные разбирательства по сносу здания, расположенного на том же участке.

"Ранее управлением в отношении собственника 28 октября 2022 года подан иск на снос в Медеуский районный суд. 9 июня текущего года решением суда иск на снос удовлетворен. 29 августа 2023 года постановлением Алматинского городского суда решение Медеуского районного суда оставлено без изменения", - сообщили в управлении.

Подчеркивается, что исполнительный лист находится в департаменте юстиции на исполнении.

Напомним, около 10 дней назад стало известно о том, что в Алматы по решению суда начали сносить незаконный жилой комплекс KHAN, расположенный по улице Витебская.

В ноябре акимат сообщал о том, что в Алматы начали сносить крупное нежилое помещение, которое частично было построено на земле госфонда.

Летом в Алматы снесли очередную незаконную пристройку к кафе, которая располагалась в микрорайоне Жулдыз, а также магазин, который был незаконно построен в микрорайоне Шугыла, там же была снесена автомойка.