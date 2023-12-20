Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Торговые павильоны начали сносить в центре Алматы

Опубликовано:

Подлежащие сносу объекты
Объекты, которые сносят. Фото: Акимат Алматы

Незаконные торговые павильоны сносят в центре Алматы - решение об их сносе выдал суд, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление градостроительного контроля города.

Объекты торговли на участке по проспекту Достык, 170/1, были построены незаконно - решение о сносе данных торговых павильонов было вынесено судом 2 мая этого года.

Накануне начат демонтаж киосков, отметили в ведомстве.

Завершены также и судебные разбирательства по сносу здания, расположенного на том же участке.

"Ранее управлением в отношении собственника 28 октября 2022 года подан иск на снос в Медеуский районный суд. 9 июня текущего года решением суда иск на снос удовлетворен. 29 августа 2023 года постановлением Алматинского городского суда решение Медеуского районного суда оставлено без изменения", - сообщили в управлении.

Подчеркивается, что исполнительный лист находится в департаменте юстиции на исполнении.

Напомним, около 10 дней назад стало известно о том, что в Алматы по решению суда начали сносить незаконный жилой комплекс KHAN, расположенный по улице Витебская.

В ноябре акимат сообщал о том, что в Алматы начали сносить крупное нежилое помещение, которое частично было построено на земле госфонда.

Летом в Алматы снесли очередную незаконную пристройку к кафе, которая располагалась в микрорайоне Жулдыз, а также магазин, который был незаконно построен в микрорайоне Шугыла, там же была снесена автомойка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051687-torgovye-pavilyony-nachali-snosit-v-tsentre-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.