"Просто показуха": жители Петропавловска недовольны теплыми остановками (видео)

Теплая остановка в Астане. Иллюстративное фото: astana.gov.kz

Жители Петропавловска недовольны появившимися на улицах города теплыми остановками - горожане не могу попасть внутрь павильонов, так как те постоянно закрыты. Ситуацию прокомментировали в госорганах.

Как передает телеканал "Астана", власти Петропавловска решили закупить несколько теплых остановок.

"Отделом ЖКХ объявлен конкурс на установку теплых остановок в количестве 2 штуки. Цена 32 млн. Конкурс продлится до 8 декабря", - сообщила пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска Асем Айтуллова.

Но вопросы у людей вызвало даже не то, что они обойдутся бюджету в копеечку. Каждая - по цене однокомнатной квартиры. А то, что несколько лет назад такие павильоны уже украшали областной центр, но не грели. Вот, к примеру, такая осталась на одной из улиц.

"Я сейчас открыла. Хотела посидеть – не получилось", "Остановка стоит с прошлого года. Люди стоят вот на улице. Детки тут вот сидят на холодных лавочках", "Акимат Петропавловска планирует закупить 2 такие остановки по 16 млн за каждую. Для чего? Чтобы они стояли закрытые? Чтобы это была просто показуха? Это делается на налоги граждан Казахстана и куда они уходят?" - возмущены горожане.

Как оказалось. попытки установить в городе теплые павильоны уже были. Так, в 2015 году здесь открыли трехсекционный павильон с платежными терминалами и даже мини-библиотекой внутри, но из-за дорогого содержания его вскоре закрыли и демонтировали. Ни один бюджетный тенге при этом не пострадал, уверяют в акимате.

"Касательно остановок теплых, которые есть у нас в городе – это остановки частные. Но в связи с тем, что они содержать их не смогли, так же они были демонтированы частными лицами же", - добавила пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска Асем Айтуллова.

Петропавловцы были бы рады появлению таких остановок в городе, но главное - чтобы они были не только красивыми, но и доступными для тех, кто подолгу ожидает общественный транспорт.

К слову, в городском акимате до сих пор подсчитывают, во сколько обойдется бюджету содержание таких павильонов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998860-prosto-pokazuha-zhiteli-petropavlovska-nedovolny-teplymi-ostanovkami-video/