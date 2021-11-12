Остановки по цене квартиры установили в Уральске

Теплая остановка в Нур-Султане. Иллюстративное фото: astana.gov.kz

Две новые теплые остановки появились в Уральске. Горожане оценили их удобства, но пришли в недоумение от цены - каждая из остановок обошлась бюджету в 10 миллионов тенге, передает телеканал КТК.

"Ну, все же 10 – это очень много, конечно. Дом можно, квартиру купить. Это очень дорого! На остановку это, конечно, что-то нереальное", - считает горожанка Татьяна Ильичева.

По данным телеканала, площадь каждого павильона - чуть больше 20 квадратных метров. Внутри установлен кондиционер, поэтому зимой здесь будет тепло, а летом - прохладно. Кроме того, в павильонах есть розетки для подзарядки гаджетов и камера видеонаблюдения.

Первые теплые остановки появились в Уральске еще в прошлом году, но тогда обошлись они налогоплательщикам на 3 млн дешевле. Цена новых павильонов вызвала немало споров - за такие деньги в Уральске можно купить полноценную квартиру.

Специалисты ЖКХ объясняют, что стоимость увеличилась, потому что сильно подорожали стройматериалы. Работы по установке были проведены через портал госзакупок.

"Выигравшая организация, компания, которая установила, им обошлось в 10 миллионов. В этом году, как знаете, все материалы стали дороже. По этой причине в первую очередь. По этой причине обошлось в такую сумму", - объяснил главный специалист сектора пассажирского транспорта акимата Уральска Нурлыбек Мухамбеткалиев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941800-ostanovki-po-tsene-kvartiry-ustanovili-v-uralske/