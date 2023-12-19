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Штрафы за выброс мусора в неположенных местах хотят повысить в Казахстане

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Птица у мусора
Мусор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэкологии сегодня на заседании кабмина рассказал, что в Казахстане хотят ужесточить ответственность за выброс мусора в неположенных местах, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что в Казахстане планируют ужесточить административную ответственность за выброс мусора в неположенных местах.

"Разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест. К примеру, для физических лиц – с 50 МРП до 100 МРП (со 172,5 тыс. до 345 тыс. тенге – прим. ред.), а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – со 100 МРП до 200 МРП (со 345 тыс. до 695 тыс. тенге – прим. ред.)", – сказал он.

Данные поправки в КоАП предусмотрены, по словам Нысанбаева, в рамках проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения".

Как рассказал глава Минэкологии, документ прошел общественное слушание, и по указанным поправкам проводится анализ регуляторного воздействия, поскольку вводится ужесточающее требование к субъектам бизнеса.

Напомним, что в мае этого года одного столичного бизнесмена оштрафовали за организацию стихийной свалки на пустыре в районе Нура в Астане. А жители села в Туркестанской области вывалили мешки с отходами перед зданием местного акимата – таким образом люди пытались привлечь внимание к проблеме с мусором.

Добавим, что по итогам июня текущего года сфера платных услуг для казахстанцев подорожала на 13,3% за год. Выросли и тарифы на вывоз мусора. Так, в среднем по Казахстану месячный тариф на одного человека составляет 403 тенге. Годом ранее было лишь 285 тенге.

В конце сентября Нысанбаев сообщал, что с мая было зафиксировано 5575 несанкционированных свалок. Министр экологии не исключил повышения тарифов на вывоз мусора по Казахстану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051542-shtrafy-za-vybros-musora-v-nepolozhennyh-mestah-hotyat-povysit-v-kazahstane/

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