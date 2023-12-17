Жители Актау записали видеообращение, заявив, что уже неделю в их домах нет тепла

В Актау жители 12-го микрорайона заявили, что уже неделю у них нет отопления. На жалобу отреагировал аким Улугбек Тналиев, призвав горожан к спокойствию, передает Lada.kz.

Как пишет издание, жители нескольких домов в 12 микрорайоне города Актау записали видеообращение к акиму Улугбеку Тналиеву, главе Мангистауской области Нурлану Ногаеву.

На улицу вышли около 20 жильцов домов №31, №32, №34, №42 и №47.

"Неделю назад после замены труб на месте порыва на магистральном трубопроводе наш акимат бодро отчитался, что все неисправности устранены, и на город дали тепло. Каждую ночь нам приходится пользоваться обогревателями, но так как участились случаи пожаров, мы сейчас находимся на перепутье. Включать их на полную мощность мы не можем, так как боимся возгорания. Получается, как такового тепла в квартирах у нас нет.

Мы требуем, чтобы аким города Улугбек Тналиев, областной аким Нурлан Ногаев и ответственные за подачу тепла решили наше чрезвычайное положение", – заявили собравшиеся.

Также актаусцы попросили создать комиссию и провести ревизию на магистральных трубах, которые идут к "верхним" микрорайонам.

"В "МАЭКе" официально заявили, что температура теплосети на город отпускается по прямой 96 градусов, а ГКП "КЖСА" же, в свою очередь, отключили обратку, чтобы исключить порывы на основных магистралях. Значит жизни людей поставили на кон только для того, чтобы не было аварий на старых изношенных трубопроводах, которые не ремонтировали.

Впереди еще январь и февраль. Как мы будем выживать, неизвестно", – пожаловались жильцы.

На обращение отреагировал аким Актау Улугбек Тналиев. Он заверил, что специалисты проводят регулировку (наладочные мероприятия) на тепловых сетях города.

"Мы посетили дома №32, №42 и №47 и увидели, что в квартирах есть тепло, а в некоторых его недостаточно. Здесь есть проблема с циркуляцией тепла в системе. Сейчас ведутся работы по регулированию теплоподачи.

Мы заметили, что во многих домах жильцы изменили внутриквартирную систему отопления. Например, некоторые проживающие вынесли батарею на балкон, и у них отсутствуют перемычки. В случае порыва батареи внутри квартиры ответственность за него несет сам собственник.

Жители должны поддерживать связь с обслуживающей организацией, которая ответственна за содержание дома (КСК, МИБ), а также в случае необходимости проводить совместную работу. Только тогда проблема будет полностью решена.

Я призываю всех жителей к спокойствию. Сейчас на многих объектах выявляются перегревы. Мы рассматриваем данный вопрос и регулируем тепловое давление. В последние дни проблема с отоплением возникла из-за аварии на магистральном трубопроводе. После ее устранения необходимо провести регулировочные работы на сетях, поэтому просим отнестись с пониманием", – высказался он.

При этом, как пишет издание, представители городской жилищной инспекции также отметили, что в некоторых из указанных домов тепло поступает.

"В ходе проверки некоторых квартир жилых домов №32, №42 и №47 установлено, что в квартиры поступает тепло. Параметры тепла батарей внутри квартиры показывают 42°C, 44°C. Осмотрели тепловые сети домов. Обслуживающей организации дано соответствующее поручение по регулированию подачи тепла на тепловых узлах", – сообщил специалист городской жилищной инспекции Аслан Сабитов.

Напомним, в конце прошлой недели на магистральном теплопроводе в Актау произошла аварийная ситуация. Подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах.

Тогда, по данным акимата, на место выехал аким города. Он принес извинения жителям за временные неудобства.

Позже в Министерстве энергетики сделали заявление по ситуации с теплоснабжением.

При этом из-за порыва теплотрассы временно закрыли некоторые детские сады – в них также пропало тепло.