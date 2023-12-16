Паводок произошел на реке Есентай в Алматы

На реке Есентай в Алматы произошел локальный паводок - это случилось из-за потепления до 0 градусов. Коммунальные службы устраняли последствия произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Сегодня температура воздуха поднялась до 0 градусов, что способствовало таянию снега и замерзших льдов по руслу реки Есентай ниже улицы Оспанова.

В результате произошел локальный ледово-водный паводок с максимальным расходом до 20 кубометров в секунду - уровень воды поднялся на 1,5 метра.

По информации ведомства, паводок остановился в Есентайском отстойном бассейне.

"Ориентировочно объем скопившейся воды около 15,0 тысяч кубометров воды. Есентайский отстойный бассейн предусмотрен для удержания больших масс воды, ниже отстойного бассейна вода уходит по тюбингу беспрепятственно и без затоплений". - сообщили в акимате города.

В настоящее время ситуация стабильная, пострадавших нет. Задействовано 20 единиц спецтехники и около 60 человек.

Отметим, что сегодня в Алматы прогнозировалось потепление. Кроме того, в южной столице днем начался снегопад.

Напомним, что синоптики обещали спад морозов в период с 16 по 18 декабря - антициклон, который обусловил ясную и морозную погоду практически по всей территории Казахстана на протяжении всей этой недели, начинает отступать на северо-восток.

Тем не менее, ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за погодных условий и штормового предупреждения. В городе завтра, 17 декабря, ожидается гололед. Спасатели призвали алматинцев быть аккуратнее.