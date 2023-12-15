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Рассчитанный на 2,7 млн человек аэропорт Алматы встретил 9-миллионого пассажира (фото)

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9-миллионный пассажир
9-миллионный пассажир. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впервые в истории аэропорта Алматы терминал, рассчитанный на пассажиропоток в 2,7 млн человек, встретил 9-миллионного пассажира, передает корреспондент NUR.KZ.

Юбилейным пассажиром стал житель Астаны Марат Нуралин. Он с супругой и родственниками прилетел на семейное мероприятие в Алматы из столицы.

"Честно скажу, я не ожидал. Летаю часто, и на прошлой неделе тоже был. Сегодня ко мне подошел бортпроводник. Сказал: "Вы можете остаться?". У меня был шок. Я не ожидал, конечно. Спасибо большое. Такое со мной в первый раз в жизни", - поделился впечатлениями Марат Нуралин.

Происходящее для мужчины стало сюрпризом. Во время полета он не знал, что стал юбилейным пассажиром Алматы. От неожиданности Марат с трудом сдерживал эмоции и слезы.

Юбилейному пассажиру подарили путевку на двоих в турецкий Бодрум на 5 дней.

9-миллионный пассажир
9-миллионный пассажир. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прилет 9-миллионного пассажира - важное событие не только для аэропорта, но и для Алматы, отмечает президент международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой.

"Мы сделали невозможное. При такой маленькой пассажировместительности - 2,7 млн человек мы принимаем уже 9-миллионного пассажира.

И, конечно, это достижение мотивирует нас быстрее построить наш новый международный пассажирский терминал, чтобы мы могли принимать наших гостей в 2024 году. Мы очень постараемся открыть этот терминал к началу летнего сезона 2024 года", - сообщил Альп Эр Тунга Эрсой.

Альп Эр Тунга Эрсой
Альп Эр Тунга Эрсой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В следующем году в аэропорту Алматы рассчитывают встретить 10-миллионного пассажира. Здесь роль сыграет и безвизовый режим с Китаем.

По словам президента аэропорта, рост пассажиропотока произошел благодаря тому, что перевозчики увеличили частоту полетов и расширили сетку направлений. Также среди пассажиров растет интерес к Алматы и Казахстану в целом. Увеличился пассажиропоток и после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в ноябре аэропорт, рассчитанный на 2,7 млн пассажиров, встретил 8-миллионого пассажира. Также мы ранее рассказывали о том, как продвигается строительство и отделка нового терминала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051080-rasschitannyy-na-27-mln-chelovek-aeroport-almaty-vstretil-9-millionogo-passazhira-foto/

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