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30 лет независимости Казахстана

Будут ли запускать салют в честь Дня Независимости в Алматы и Астане

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Салюты запускают в небо
Салют. Иллюстративное фото: pexels.com

В субботу, 16 декабря, казахстанцы будут праздновать День Независимости РК. В акиматах Алматы и Астаны рассказали, будут ли в этом году запускать салют в честь этого праздника, передает NUR.KZ.

Как сообщили представители акиматов двух крупнейших городов Казахстана, салюта в честь Дня Независимости в Астане и Алматы в этом году не будет.

Тем не менее напомним, что в честь праздника у казахстанцев будет дополнительных выходной день.

В этом году праздничная дата выпадает на субботу, а потому выходной переносится на понедельник, 18 декабря. Соответственно, казахстанцы отдохнут три дня подряд – 16, 17 и 18 декабря (суббота, воскресенье и понедельник).

Также мы писали о том, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни.

Кроме того, в Алматы в преддверии Дня Независимости полиция перешла на усиленный вариант несения службы.

Напомним, 16 декабря 1991 года Верховный совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете Республики.

После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051077-budut-li-zapuskat-salyut-v-chest-dnya-nezavisimosti-v-almaty-i-astane/

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