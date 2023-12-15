"Греемся паром": более 300 семей в Алматинской области замерзают в своих домах (видео)

В Алматинской области жители шести поселков остались без газа в морозы. Здесь он – единственный источник тепла. Для прогрева комнат они используют пар от кипятка, передает сайт телеканала КТК.

Как говорится в сюжете телеканала, жители поселка Нургиса Тлендиев не спят уже несколько дней из-за холода. Более 300 семей жалуются на отсутствие газа. Решить проблему могут только через 10 дней. Но людей такой вариант людей не устраивает.

Одна из жительниц села Балжан Туякова уже несколько дней ходит по дому в шапке и шубе. А пятеро ее детей спят в зимних куртках под толстым слоем одеял в зале при закрытых дверях.

"Газ постоянно включаем-выключаем, а воз и ныне там. Похоже, в трубах только воздух и мусор. Температура в доме не поднимается выше 12 градусов. Холодно! Тем более на улице сейчас ощущается как будто 30-35 градусов мороза из-за ветра", – рассказала она.

Жители поселков давно отказались от угольных печей, а электрические обогреватели есть не в каждом доме. Поэтому замерзающие сельчане заклеивают окна скотчем и греются паром из нагретых кастрюль.

"Так как газа нет, зажигаем электроплиту, наливаем в казан воду, закрываем, доводим до кипения, открываем крышку и греемся паром вместе с детьми", – рассказала еще одна жительница поселка Гульжахан Кульбаева.

Она – многодетная мать. Из-за отсутствия в доме тепла ее пятеро детей простыли.

"Газа нет, вода холодная, дети все заболели, и сама я простудилась. Ходим в поликлинику на уколы", – добавила женщина.

Местные чиновники успокаивают сельчан. Представитель сервисной компании объяснил, что газ в поселок Нургиса Тлендиев и другие отдаленные села подается с распределительной станции Каскелена, расстояние до которого превышает 50 км.

По их словам, из-за морозов расход резко увеличился, а давление в трубах снизилось, поэтому голубое топливо попросту не доходит. При этом они уверяют, что уже завершают строительство дополнительного газопровода, чтобы подключить поселки, в которых нет тепла, к новой станции.

"Максимум 10 дней, и мы людям здесь дадим газ. Как сделаем это подсоединение, у них с АГРС "Жомарт" будет прямая сюда подача газа, проблем не будет в этих поселках. На сегодняшний день проблемы в поселках есть: Косозен, Нургиса Тлендиев, Караой – есть понижение давления, но мы все предпринимаем, чтобы как-то хоть чуть-чуть факел был", – сказал председатель совета директоров АО "Алматыгазсервис-Холдинг" Василий Тен.

С отсутствием тепла также столкнулись жители поселков Чапаево, Байсерке и Коккайнар. Местные жители говорят, что еще 10 дней в таких условиях они не выдержат, и требуют подать газ до конца недели.

Источник: КТК

Напомним, вчера в Алматы была ограничена подача тепла в некоторых домах в контуре улиц Жарокова – Аль-Фараби – Желтоксан – Тимирязева.

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