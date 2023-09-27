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Блогер из Актау ответил на обвинения в гибели фламинго из-за съемки с дрона

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Фламинго
Фламинго. Иллюстративное фото: pexels.com

Актауский блогер Азамат Сарсенбаев, известный в Сети своими красочными роликами, ответил биологу, заявившему, что съемка с квадрокоптера негативно влияет на фламинго, передает Lada.

На прошлой неделе известный блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал очередное видео с фламинго, вызвавшее восхищение у казахстанцев.

Подписчики Сарсенбаева предположили, что прилет этих птиц в этом году был ранним.

Видео с фламинго оценил также биолог Адильбек Козыбаков. Он сообщил, что птицы посещают Мангистаускую область круглый год. Козыбаков при этом выразил мнение, что съемка при помощи квадрокоптеров пугает птиц и наносит им вред.

"Они в течение года к нам прилетают в разное время: когда – большим количеством, когда – меньшим. Вопрос в другом: как это видео было снято и для чего. Фламинго стали искать себе новые места отдыха при перелете через наш регион: начали прятаться на островках, в камышах – все из-за полетов аппаратов таких вот "дронщиков".

Съемка квадракоптером – всегда стресс для птиц. Годом ранее был зафиксирован факт гибели нескольких фламинго: скорее всего, птицы погибли из-за усталости, которая в свою очередь появилась у них от перелетов с места на места, лишь бы улететь от дрона", – рассказал биолог.

Помимо этого Козыбаков выразил мнение, что госорганы, видя это все, бездействуют.

"Пару раз они отреагировали, наложили штраф – и все: по их мнению, их ответственность на этом заканчивается. За повторное нарушение – никакого наказания. То есть любой, у кого есть дрон, может спокойно снимать краснокнижных птиц, отделавшись один раз штрафом. Все это приведет к непредсказуемым последствиям. "Дронщики" делают плохо не только фламинго: множество других, не менее важных для экосистемы птиц страдают от их действий", – возмутился мангистауский биолог.

Блогер в свою очередь ответил на высказывания Козыбакова. Он отметил, что фламинго в основном погибают в регионе из-за инженерных сетей – птицы налетают на кабели и умирают.

"Я сам был свидетелем в прошлом году – я публиковал пост об этом, в Бейнеу – та же ситуация. Во время перелета об усталости птиц не может быть и речи: фламинго как летали, так и летают. Ежегодно в Караколе я наблюдаю лишь увеличение числа прилетающих птиц. Четыре года уже их снимаю, и не наблюдал, чтобы мои съемки повлияли на поведение фламинго – птицы не меняют место: они так же прилетают на Караколь", – сообщил он.

Он отметил, что Караколь, на котором ведутся съемки, не является местом размножения фламинго. Соответственно их не особо волнуют внешние раздражители. Помимо этого, по словам Азамата, он ведет съемку с расстояния в 100 метров.

"Факторов беспокойства у птиц и так достаточно: рядом гостиница, отдыхающие, дорога – они находятся вплотную с городской инфраструктурой. Может быть, если бы это было местом их размножения, все эти раздражители и влияли на них, но и то – навряд ли. А про съемку дроном я и вовсе молчу – у меня квадрокоптер современный, я веду съемку со ста метров, тем самым не могу их побеспокоить", – пояснил он.

Блогер заявил также о том, что необходимо построить смотровую площадку на озере, которая должна быть расположена на безопасном для фламинго расстоянии.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием касательно ситуации в Министерство экологии и природных ресурсов.

Ранее Сарсенбаев показал кадры обмелевшего Каспия, сделанные из окна самолета.

На сайте Красной книги Казахстана говорится, что в 1958 году на озере Тенгиз обитало более 50 тыс. фламинго, но затем произошло резкое снижение численности. В период с 1966 по 1971 год в центре Казахстана наблюдалось 15-30 тыс., в 1972-1976 годах – всего 5-9 тыс. взрослых особей.

Затем популяция фламинго стала восстанавливаться: в 1977 году на Тенгизе отмечено 13,5 тыс., в 1979 году – 54,6 тыс. взрослых фламинго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038281-bloger-iz-aktau-otvetil-na-obvineniya-v-gibeli-flamingo-iz-za-semki-s-drona/

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