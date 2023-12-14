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"Девочку не пустили в школу Семея из-за хиджаба": информацию прокомментировали чиновники

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Девочка в хиджабе учится
Девочка в хиджабе. Иллюстративное фото: Alfian Widiantono / Getty Images

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Семее девочку не пустили в школу из-за хиджаба. Ситуацию прокомментировали в Управлении образования области Абай, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице Управления образования области Абай в Facebook, информация, распространяемая в СМИ и социальных сетях, о недопущении школьницы к занятиям из-за хиджаба не соответствует действительности.

В ведомстве отмечают, что указанный на видео директор не является сотрудником школы в Семее.

Чиновники напоминают, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством РК, и просят доверять только достоверным источникам. Вся официальная информация публикуется на страницах Управления образования области Абай в соцсетях.

Ранее распространилась информация о том, что якобы КНБ следит за перепиской казахстанцев в одном из мессенджеров. Ролик появился в соцсетях в конце октября текущего года. Его также массово распространяли в Узбекистане и Дагестане, утверждая, что таким образом власти взламывают и отслеживают сообщения в мессенджерах (Telegram или WhatsApp). Однако происходящее на видео больше напоминало массовую рассылку рекламных спам-сообщений в китайском мессенджере WeChat.

Также в соцсетях появилась реклама, в которой якобы от лица президента рассказывается о новом финансовом проекте, позволяющем казахстанцам зарабатывать от 2 млн тенге. Фактчекеры предупредили, что это созданный мошенниками фейк.

Кроме того, до этого распространилось видео, на котором Касым-Жомарт Токаев якобы рассказывал о разработке новой инвестиционной платформы, которая была создана совместно с Илоном Маском. Она, как следует из видео, якобы должна была позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов. Фактчекеры опять же сообщили, что проверили ролик при помощи онлайн-детектора дипфейков и установили, что видео было сгенерировано нейросетью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050864-devochku-ne-pustili-v-shkolu-semeya-iz-za-hidzhaba-informatsiyu-prokommentirovali-chinovniki/

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