Полуфинал конкурса "Мисс Казахстан‎-2023" прошел в Алматы (фото)

Полуфинал конкурса "Мисс Казахстан‎-2023" прошел в Алматы. Несколько десятков полуфиналисток, отобранных в ходе длительных кастингов, поборются за право выйти в финал, передает корреспондент NUR.KZ.

Мероприятие прошло в одном из заведений города. На полуфинал прибыли девушки из разных регионов страны. Среди них есть победительницы региональных кастингов.

"Согласно правилам конкурса красоты, все региональные представители "Мисс Казахстан‎", обладающие официальной лицензией, в течение года проводили свои кастинги, а потом - и их финалы. Победительницы регионов, как и все другие участницы, обязаны проходить промежуточный тур конкурса - полуфинал.

В этот раз на шоу примут участие 17 девушек, победивших на региональных кастингах. Остальные участницы были отобраны через кастинг-отдел организационного комитета конкурса благодаря запущенной в начале года рекламной кампании, в результате которой было получено около 17 тысяч заявок на участие", - сообщили в дирекции конкурса.

Там добавили, что открытый кастинг могли пройти все желающие. Кроме того, организационный комитет самостоятельно искал и приглашал на кастинги девушек с подходящими параметрами через соцсети.

На мероприятии полуфиналистки "Мисс Казахстан-2023‎" продемонстрировали дефиле в нарядах из уникальной коллекции казахстанского дизайнера.

Финал состоится уже 14 декабря.

Главная тема конкурса посвящена защите экологии и окружающей среды, а также развитию искусственного интеллекта и нейросетей.

Напомним, "Мисс Алматы-2023" выбрали в сентябре - корону получила Наталья Петри. За звание первой красавицы города боролись 9 девушек, вышедших в финал.

В прошлом году "Мисс Казахстан" стала Томирис Какимова из Астаны. Всего за право надеть корону победительницы боролись 23 девушки, шесть из них - из Алматы. В целом на конкурс было подано более 20 тысяч заявок.