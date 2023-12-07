Стали известны имена финалисток конкурса "Мисс Казахстан-2023" (фото)

Стали известны имена финалисток конкурса "Мисс Казахстан-2023". Всего в финал, который состоится уже 14 декабря, вышли 25 девушек, передает корреспондент NUR.KZ.

Айша Нарымби, 18 лет

Айша Нарымби. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Вице-мисс Алматы" и студентка второго курса КазНУ имени Аль-Фараби по специальности "Журналистика". В свободное время занимается домброй, изучает английский и ходит на дефиле, увлекалась танцами. Айша любит посещать бизнес-форумы и тренинги. В школьные годы совмещала работу в сфере SMM и учебу. Начинающая модель.

Аяулым Алимхалиева, 20 лет

Аяулым Алимхалиева. Фото: организаторы конкурса

Является студенткой университета международного бизнеса (UIB) специальности "Психология". Рассказывает, что в школе была активисткой и участвовала во всех конкурсах и олимпиадах. Вот уже четвертый год работает моделью и признается, что это ее хобби.

Аяулым также увлекается спортом, активно занимаясь аэростретчингом и танцами. По словам девушки, она очень открытый и искренний человек. Победа на "Мисс Казахстан" была ее детской мечтой, которая сегодня превратилась в цель!

Наталья Петри, 20 лет

Наталья Петри. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Алматы-2023" и студентка КазНПУ имени Абая. Также является обладателем знака "Алтын белгі". Обучается по направлению "Научная физика". Наталья с детства увлекается народными танцами, участвовала в разных областных и республиканских конкурсах. Девушка хорошо владеет казахским языком и любит читать казахскую литературу. Сейчас работает в модельном агентстве и активно развивается в этой сфере.

Дарина Байдыбекова, 18 лет

Дарина Байдыбекова. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Тараз-2023". Танцами занимается с 3 лет, 12 лет участвовала в кастингах для показов и всегда их проходила, так и началась ее модельная карьера. На данный момент работает педагогом по хореографии и дефиле. Занимается различными видами спорта, вокалом и фортепиано.

В свободное время занимается своим саморазвитием. А конкурсом Мисс Казахстан собирается показать свои амбиции, и возможность делать Казахстан лучше.

Аделлина Балгымбаева, 19 лет

Аделлина Балгымбаева. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Павлодар-2023". Занимается киокушинкай каратэ 13 лет, работает тренером по каратэ и женской самообороне. Увлекается моделингом, работает визажистом и любит танцевать.

Айбарша Лекерова, 24 года

Айбарша Лекерова: организаторы конкурса

Обладательница титула "Вице-мисс Уральск-2023". По профессии журналист. В данный момент занимается SMM и моделингом.

Карима Бримжанова, 23 года

Карима Бримжанова. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Астана-2023" и выпускница бакалавриата факультета психологии в Куала-Лумпур. Сейчас развивается в медиа, изучает актерское мастерство и продвигает модельную карьеру.

Мадина Альмуханова, 23 года

Мадина Альмуханова. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Первая вице-мисс Алматы-2023" и победительница People’s Choice-2023. Пять лет профессионально занимается моделингом, участвует во множественных показах и фотосъемках знаменитых брендов. Увлекается изучением языков, учит японский и итальянский языки. По образованию Мадина является хормейстером-дирижером, профессионально поет и играет на фортепиано. Девушка также активно занимается благотворительностью.

Сабина Идрисова, 21 год

Сабина Идрисова. Фото: организаторы конкурса

Сабина - разносторонняя девушка. С раннего детства она влюбилась в балет, целеустремленно занималась им и стала профессиональной балериной. Окончила училище Селезнева, после чего несколько лет работала в театре "Астана Балет".

Несколько месяцев назад девушка решила изменить жизнь и приняла для себя решение двигаться дальше. Сейчас Сабина активно изучает казахский и английский языки с репетиторами, а еще хочет попробовать себя в актерском мастерстве, поэтому планирует получить актерское образование.

Ботагоз Нуржигитова, 17 лет

Ботагоз Нуржигитова. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Кызылорда-2023". Студентка Университета Коркыт-Ата по специальности "Мода и дизайн". Работает моделью. В школе была активисткой.

Аяжан Жумагереева, 20 лет

Аяжан Жумагереева. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Талдыкорган-2023". Студентка третьего курса КазНПУ имени Абая. Занимается танцами с четырех лет и является обладательницей международных премий по танцам. В свободное время изучает турецкий язык и занимается стрельбой из лука. Ведет здоровый, активный образ жизни, мечтает путешествовать по миру и открыть свою танцевальную студию.

Аружан Куатбаева, 19 лет

Аружан Куатбаева. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Атырау-2023". Учится на психолога в Атырауском Государственном Университете имени Досмухамедова. Является визажистом и любит краситься. Занимается танцами в направлении контемпорари и lady dance, стречингом, йогой.

Яна Полыгалова, 20 лет

Яна Полыгалова. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Семей-2023". Обучалась в Усть-Каменогорске в спортивной школе, занимаясь легкой атлетикой. После этого переехала в Семей, где получила медицинское образование по специальности "Фельдшер". Параллельно с учебой всегда совмещала спорт или танцы, которые по сей день остаются хобби девушки. Сейчас Яна работает моделью и преподает в нескольких модельных школах нашего города.

Алина Имирова, 25 лет

Алина Имирова. Фото: организаторы конкурса

Связала свою жизнь с танцами в 8 лет. Сейчас является учредителем и основателем танцевальной студии для детей, которая успешно существует с 2018 года. Играет на гитаре и поет, а в зимнее время любит проводить время, катаясь на сноуборде. Алина активно ведет свой блог в TikTok, где ее видео набирают миллионы просмотров.

Аяулым Салимова, 23 года

Аяулым Салимова. Фото: организаторы конкурса

Работает в транспортно-экспедиторской компании. В свободное время девушка любит кататься на сноуборде и на лошадях. Девушке нравится организовывать благотворительные мероприятия и писать стихи. Мечтает написать книгу о своем пути к становлению истинной женщиной.

Севинч Тажибаева, 18 лет

Севинч Тажибаева. Фото: организаторы конкурса

Окончила школу с красным аттестатом и является студенткой второго курса юридического факультета КазНУ имени Аль-Фараби. Севинч активно занимается фитнесом и волейболом, а также увлекается волонтерской деятельностью. В свободное время изучает английский и турецкий языки.

Тілекші Бесимбаева, 19 лет

Тілекші Бесимбаева. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Актобе-2023" и студентка второго курса по специальности "Менеджмент" в Актобе. Девушка с детства близка к искусству, посещала танцевальный кружок, а в свободное время занималась изучением других языков. Тілекші свободно разговаривает на турецком языке. Сейчас параллельно со своей учебой обучает малышей в школе моды занятиям дефиле и участвует во многих модных показах. Она является активным волонтером Молодежного ресурсного центра Актобе и членом волонтерской группы "Мурагер".

Мадина Ещанова, 19 лет

Мадина Ещанова. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Кокшетау-2023". В настоящее время студент 3 курса специальности "Лечебное дело" в Высшем медицинском колледже. Является авторитетным игроком сборной колледжа, занимается волейболом, баскетболом и настольным теннисом. Любит кулинарию, кондитерское искусство, вокал. Активист Молодежного ресурсного центра Акмолинской области.

Анна Зорина, 22 года

Анна Зорина. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Усть-Каменогорск-2023". Выпускница КНМУ имени Асфендиярова. В прошлом имела опыт работы в театре танца, завоевывала гран-при на международных фестивалях, а также вела проекты по развитию внутреннего туризма. Сейчас работает моделью.

Транслирует активную гражданскую позицию через обсуждение социальных тем, благотворительность и волонтерство. Являлась активистом ассамблеи наборов Казахстана. Находит время на покорение горных вершин, изучает казахский язык, занимается спортом, является сертифицированным дайвером и мечтает стать парашютистом.

Дарья Подгорная, 21 год

Дарья Подгорная. Фото: организаторы конкурса

Окончила два бакалавриата по специальности "Психология" и "Актерское мастерство драмтеатра и кино". Активно занимается силовыми тренировками и гольфом. Получила музыкальное образование - играет на фортепиано и профессионально поет. Сейчас работает моделью, увлекается конным и лыжным спортом, а также психологическими практиками. Ведет активный образ жизни, изучает разные сферы деятельности.

Актоты Жунисбекова, 24 года

Актоты Жунисбекова. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Актау-2023". Училась в Китае и в Москве. Имеет опыт работы в крупной компании ОАЭ. Увлекается изучением иностранных языков, Свободно владеет четырьмя языками: казахский, русский, английский, китайский, на сегодняшний день в процессе изучения арабского языка. Любит путешествовать, в свободное время занимается волонтерством.

Диана Ербосын, 20 лет

Диана Ербосын. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Туркестан-2023". Студентка факультета права, сочетающая страсть к юриспруденции с изысканным искусством танцев. Ее танцевальная история началась в пять лет и развилась от балета до спортивно-бальных танцев. Обладательница Международного гран-при по балету. Является соосновательницей благотворительного фонда "Асыл Ниет", который помогает молодежи с детского дома обрести свое жилье. В свободное время работает моделью. В совершенстве владеет казахским и русским языками, изучает английский и турецкий.

Аружан Арыстан, 20 лет

Аружан Арыстан. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Мисс Шымкент-2023". Студентка четвертого курса специальности "Нефтегазовое дело" Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова. Аружан называет игру в баскетбол и волейбол, танцы и чтение стихов настоящим искусством. В свободное время готовит на кухне сладости и еду, а также активно занимается социальной работой.

Аяна Нуркасымова, 19 лет

Аяна Нуркасымова. Фото: организаторы конкурса

Обладательница титула "Вице-мисс Алматы-2023". Учится в Университете Сулеймана Демиреля по специальности "Переводческое дело". Изучает английский, китайский, а также турецкий языки. Аяне нравится читать про саморазвитие и слушать аудиокниги. Увлекается модельной индустрией, участвует в разных проектах. Девушка занимается кардиотренировками, любит ходить пешком и проводить время с близкими людьми.

Рабига Насуруллаева, 21 год

Рабига Насуруллаева. Фото: организаторы конкурса

Выпускница КазНПУ имени Абая по специальности "Преподаватель английского языка". Занималась волейболом в течение 7 лет. Сейчас Рабига работает моделью и стремится выйти на новый уровень в этой сфере. Девушке нравится фотографироваться. Она также любит экспериментировать со стилем и любит готовить. В список других увлечений Рабиги можно внести езду верхом.