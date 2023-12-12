Ругань, драки, угрозы: в каких условиях приходится работать алматинским таксистам

Радуются ли таксисты непогоде? Выгодно ли везти клиента в пробке? С какими проблемами сталкиваются извозчики? Эти вопросы корреспондент NUR.KZ задал таксистам.

Житель Алматы Рахим работает таксистом 11 лет. На заказы выезжает поздно вечером, трудится всю ночь до 11 часов утра. Говорит, начал таксовать, чтобы не скучать дома на пенсии.

Проводить время за рулем мужчине нравится. Единственный минус - конфликтные клиенты. В работе таксистом нужна стрессоустойчивость, говорит Рахим.

"У таксиста не физически работа тяжелая, а морально. От каждого клиента, знаете, как устаешь. Я книгу напишу в трех томах. Первая будет называться "А вы где?", потом - "Я же мать", а третья - "Вези меня", и тут еще добавляете ругательство. И так целый день происходит", - рассказывает Рахим.

Много грубиянов среди молодежи и женщин, делится наблюдениями таксист. Случалось, что водителя оскорбляли, использовали ненормативную лексику и даже угрожали физической расправой.

Бывали и драки среди пассажиров. Из последних случаев: две женщины не смогли решить, кого таксист высадит первой. Очень быстро спор перерос в драку уже за пределами автомобиля, вспоминает Рахим.

А таксисту Марату с клиентами везет больше. Скандальные попадаются не чаще раза в неделю, а вот нечистоплотные - почти каждый день. В конце рабочего дня пенсионер находит на заднем сидении автомобиля бумажки от конфет, крошки, жирные пятна, шелуху от семечек.

Довезти пассажира - полдела: его еще нужно высадить. А парковок в городе мало, говорит Марат. Часто приходится останавливаться в неположенном месте, что вызывает вполне объяснимое негодование у других водителей. Возникают сложности и в новых ЖК.

"Подъезжаешь к жилищному комплексу. А там зачастую у многих шлагбаум стоит. Въехать невозможно, а клиент желает, чтобы подъехали прямо к подъезду. Некоторые охранники идут навстречу, но не все. А еще есть доставки. Вот тогда шлагбаумы - это проблема.

Приходится где-то ставить машину, потому что парковок нет в центре города. Приходится идти пешком. Некоторые рассказывали, что если большой ЖК - приходится целый километр идти, обходить. Еще проблема - на некоторых домах нет номеров", - говорит Марат.

Пенсия у мужчины скромная - приходится подрабатывать по вечерам в час пик. И здесь разговор зашел о самой главной проблеме алматинских таксистов.

"Большие пробки, приходится расходовать бензин в дороге - а бензин дороговатый. У меня объем - 1,6. Расход - здесь свои технические данные - на 100 км 8 литров бензина, но по нашим пробкам выходит более 12 литров. Особенно в час пик расход большой. Машина в пробке стоит, а бензин все равно сжигается", - говорит Марат.

Зато цена во время пробок выше, говорит другой таксист Адиль. Он в этой профессии чуть больше года. На работу выезжает чаще всего по утрам.

"Насчет пробок - нет разницы. Так же и выходит. Например, по пробке везу за 2500 тенге, по времени - 30 минут. Если без пробок, за такое же время по 800 тенге 3-4 заказа можно сделать", - говорит Адиль.

Среди расходов водителей - бензин, услуги автомойки, процент таксопарка и обслуживание автомобиля.

"Раз в месяц масло менять надо обязательно. Это 25 тысяч тенге. По ходовой в год один раз меняем. Смотря у кого какая машина. У некоторых машины постоянно ломаются. Но хорошо если своя машина. А если в аренду брать, то 10-15 тысяч тенге в день. Кто в аренду берет - они по 15 часов в день работают. Я в среднем работаю 8 часов", - рассказывает Адиль.

После вычета всех этих затрат "на руках" в день остается 10 тысяч тенге. Около 15 тысяч можно заработать в дождь или снег. Таксисты признают, что радуются непогоде. Для них это возможность заработать. Со снегом в Алматы цены на такси выросли минимум вдвое.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на такси продолжают расти. В октябре 2023 года они были в среднем на 11% выше, чем годом ранее.