"Потеряла ребенка в дороге": пятый год не могут достроить сельскую больницу на юге Казахстана

В Кызылординской области приостановлено строительство больницы на 40 коек в поселке Саксаульск. Достроить медучреждение не могут в регионе уже пятый год, передает сайт телеканала 24KZ.

Больницу, которую начали строить еще в 2019 году, должны были сдать в эксплуатацию месяц назад. Однако на деле работы не ведутся, приостановлены. Причиной затяжного строительства, как сообщает телеканал, послужила частая смена подрядчиков, строящих здание.

А тем временем 12 тысяч местных жителей продолжают ждать открытия долгожданной больницы.

"Как заболеем, на "скорой" везут в Аральск… а там частенько больницы переполнены, не всегда принимают. Потом с температурой обратно возвращаемся.

Нам обещали построить больницу, школу, вокзал. Но дальше слов дело так и не пошло", - сетует житель поселка Саксаульск Сагидолла Рахманов.

О частной смене подрядчиков рассказал другой сельчанин.

"Подрядчики меняются - стройка стоит. А мы мучаемся. Я отец шестерых детей. Иногда "скорую" вызываем. Так до Аральска нас везут с пересадкой. Полпути, до границ поселка, - одна "скорая", оттуда до Аральска - другая. Как знамя передают нас друг другу. Особенно сложно тяжелым больным", - делится житель Даулет Сейтмуратов.

Не устраивает такой расклад и будущих рожениц региона. Ведь в экстренных случаях до Аральской больницы бывает сложно доехать.

"И роддома нет. В экстренных случаях до Аральской больницы, это 60 километров от нас, можно и не доехать. Я сама с кровотечением ребенка в дороге потеряла. Не хочется, чтобы еще кто-нибудь пострадал. Очень надеемся, что нашу больницу, наконец, достроят", - отмечает жительница поселка Ардак Сактаганова.

Местные власти утверждают, что вся проблема - в недобросовестных подрядчиках: со стороны акимата деньги выделяются своевременно. Однако теперь объект "заморозили" из-за удорожания строительных материалов.

"Изначально смету по проекту разработали в 2016 году. В ней, к примеру, указана стоимость кафеля - 900 тенге, стоимость двери - восемь тысяч. В новой смете - нынешние цены: кафель - две тысячи тенге, дверь - 30 тысяч тенге. Сейчас проект проходит исправление. В целях снижения стоимости объекта убираем и объединяем часть комнат. Сдать больницу в эксплуатацию планируем летом следующего года", - рассказал руководитель областного управления строительства Ерлан Туралиев.

Между тем, по информации телеканала, помимо саксаульской больницы, в регионе есть еще несколько долгостроев - это две школы, спорткомплекс и дом культуры.

Ранее мы неоднократно писали о том, как в ряде регионов не могут достроить и сдать в эксплуатацию обещанные соцобъекты. К примеру, в Жамбылской области из-за хищения бюджетных средств простаивает недостроенный парк, строительство которого началось 4 года назад.

Здесь планировалось построить фонтан, установить скамейки и флагшток. Но сейчас территория застройки заброшена. Причиной заморозки строительства парка, по словам местных властей, стало хищение бюджетных средств. Это 148 млн тенге, выделенных на благоустройство Каратау. Виновных наказали, а вот строительство возобновят только в 2024 году.

В другой области не могут завершить строительство школы уже третий год из-за повышения цен на стройматериалы. Возводить новую школу в селе Есбол начали еще два года назад, но каждый раз откладывали. Местные власти заверяют, что школу они сдадут к следующему учебному году.