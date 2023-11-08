В Каратау не могут достроить парк из-за хищения 148 млн тенге из бюджета

В Жамбылской области из-за хищения бюджетных средств простаивает недостроенный парк. Виновных наказали, а строительство возобновят только в 2024 году, сообщает телеканал "Хабар 24".

Начатое четыре года назад строительство парка в городе Каратау в Жамбылской области сегодня простаивает. Здесь, на площади более гектара при въезде в моногород, планировалось построить фонтан, установить скамейки и флагшток. Но сейчас территория застройки заброшена, а фундамент входной арки и вовсе треснул, пришли в негодность и водопроводные трубы.

Причиной заморозки строительства парка, по словам местных властей, стало хищение бюджетных средств. Это 148 млн тенге, выделенных на благоустройство Каратау.

Стройку приостановили, было возбуждено уголовное дело, виновных уже наказали.

Теперь в планах у местных властей продолжить работы и завершить строительство парка. Финансирование поступит в следующем году.

«К нам поступает немало просьб от жителей по реконструкции этого парка. Нам разрешили продолжить строительные работы. Теперь мы разработаем проектно-сметную документацию и подадим заявку в районный отдел бюджетного планирования. Работы возобновим после выделения средств», - сообщил заместитель акима города Каратау Улан Сарсенбек.

Ранее сообщалось и о других фактах хищения бюджетных средств. К примеру, в сентябре в ходе проверки готовности котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» в Семее к отопительному сезону был выявлен факт хищения бюджетных средств при ремонте в 2022 году котельных города путем использования бывших в употреблении материалов.

Также в октябре стало известно о расследовании в отношении бухгалтеров отдела образования Талдыкоргана по факту хищения на системной основе бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 4,6 млрд тенге.

Отметим, что наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества прописано в статье 189 УК РК.

Так, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового. При этом в случаях, предусмотренных пунктом 2, назначается штраф от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

«Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», – говорится в тексте УК РК.