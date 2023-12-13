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Родители обвинили воспитателя детсада в Актау в избиении ребенка

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Кровати в детском саду
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актау родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. В гороно сообщили, что для проведения проверки направлено письмо в правоохранительные органы, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из родительниц в своем Instagram-аккаунте сообщила, что инцидент произошел 7 декабря в детском саду в 28-м микрорайоне. Она опубликовала видео с камер наблюдения видно, на котором видно, как воспитатель укладывает детей спать. Одного из них она грубо берет за руку и практически швыряет на подушку.

"Мы обратились в полицию с официальным заявлением, полиция заявление приняла. На теле ребенка имеются явные признаки насилия, также имеется видеонаблюдение, установленное в центре, на котором отчетливо видно, как сотрудница избивает ребенка. Ребенку 1 год и 7 месяцев. Просим служебное расследование по данному факту", – пишет женщина.

Городской отдел образования отреагировал на публикацию в комментариях.

"Данный детский сад не включен в перечень дошкольных организаций, в которых размещен государственный образовательный заказ по городу Актау. На данный момент отделом образования по городу Актау для проведения проверки направлено письмо в правоохранительные органы", – сообщили в ведомстве.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу ДП Мангистауской области.

Напомним, в октябре многодетная алматинка заявила о жестоком обращении с ее сыном в одном из частных детских садов города. Полиция начала проверку.

В ноябре соцсетях родители обвинили сотрудников детсада в Актобе в избиении детей. Также опубликованы кадры спящих на полу малышей. На ситуацию отреагировали в ДП и управлении образования области.

А в начале текущего месяца мы сообщали, что в одном из детсадов Алматы камеры видеонаблюдения запечатлели факт жестокого обращения с малолетним ребенком. Полиция возбудила уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050534-roditeli-obvinili-vospitatelya-detsada-v-aktau-v-izbienii-rebenka/

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