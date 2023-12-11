Когда в Астане зажгут главную елку, рассказали в акимате
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Главную елку в Астане зажгут 17 декабря вечером на территории Международного выставочного центра EXPO , передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Как рассказали в пресс-службе городского акимата, главную елку зажгут в Астане 17 декабря в 20:00 на территории Международного выставочного центра EXPO. После церемонии зажжения состоится концерт.
Высота ели составит 25 метров, ее украсят световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, световыми гирляндами. На макушке ели установят световую снежинку в 2 метра.
Напомним, что в прошлом году главную новогоднюю елку Казахстана зажгли на площади у выставочного комплекса EXPO 19 декабря. Ее высота составляла также 25 метров, украшена елка была сотнями светящихся снежинок.
Как рассказали тогда в акимате, в украшении использовались 750 метров гирлянды, 360 стробоскопов и более 900 елочных шаров. Перед началом церемонии зажигания жителям и гостям столицы было представлено сказочное ледовое шоу "Ночь чудес", на сцене также выступили казахстанские артисты.
Кроме того, с 29 по 31 декабря 2022 года в Астане по случаю празднования Нового года были организованы много развлекательных мероприятий.
Недавно в акимате рассказали, где по городу расположат бесплатные катки и ледовые горки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050296-kogda-v-astane-zazhgut-glavnuyu-elku-rasskazali-v-akimate/