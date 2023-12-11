Когда в Астане зажгут главную елку, рассказали в акимате

Главную елку в Астане зажгут 17 декабря вечером на территории Международного выставочного центра EXPO , передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Как рассказали в пресс-службе городского акимата, главную елку зажгут в Астане 17 декабря в 20:00 на территории Международного выставочного центра EXPO. После церемонии зажжения состоится концерт.

Высота ели составит 25 метров, ее украсят световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, световыми гирляндами. На макушке ели установят световую снежинку в 2 метра.

Напомним, что в прошлом году главную новогоднюю елку Казахстана зажгли на площади у выставочного комплекса EXPO 19 декабря. Ее высота составляла также 25 метров, украшена елка была сотнями светящихся снежинок.

Как рассказали тогда в акимате, в украшении использовались 750 метров гирлянды, 360 стробоскопов и более 900 елочных шаров. Перед началом церемонии зажигания жителям и гостям столицы было представлено сказочное ледовое шоу "Ночь чудес", на сцене также выступили казахстанские артисты.

Кроме того, с 29 по 31 декабря 2022 года в Астане по случаю празднования Нового года были организованы много развлекательных мероприятий.

Недавно в акимате рассказали, где по городу расположат бесплатные катки и ледовые горки.