Где в Астане появятся бесплатные катки и ледовые горки, рассказали в акимате
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Десятки ледовых горок и катков установят по всей Астане – все они будут бесплатными для жителей и гостей столицы. Часть объектов украсят новогодними елками, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Почти 60 бесплатных ледовых горок и катков появятся в Астане, часть из них украсят новогодними елками, сообщается в Telegram-канале акимата. Расположатся данные объекты по следующим локациям:
- В районе Байконур:
- дворец "Жастар" (проспект Республики, 34);
- парк им. К. Ататюрка (улица Ташенова);
- аллея "Писателей" (проспект Абая);
- ЖМ "Өндіріс" (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы);
- ЖМ "Кирпичный" (пересечение улиц Чехова и Жолымбетской);
- ЖМ "Казгородок" (улица Досмухамедулы, 6);
- ЖМ "СМП" (улица Кеншилер, 5, ул. 126-я) – здесь установят горку высотой 2 метра;
- ДО "Коянды" (шоссе Алаш) – горка высотой 4 метра и пятиметровая елка.
- Район Сарыарка:
- сквер по проспекту Богенбай батыра, рядом с домом №43;
- городская площадь (ул. Бейбитшилик, 11);
- парк Коктал;
- набережная реки Есиль возле памятника Кенесары хан – здесь установят 6 горок и каток;
- пересечение улиц Окжетпес и Герцена.
- Район Алматы:
- площадь "Қазақ елі";
- парк Триатлон;
- парк, расположенный за Пирамидой;
- на территории Дворца школьников;
- ж/д вокзал "Нурлы жол";
- микрорайон Сарайшык;
- жилые массивы "Железнодорожный", "Промышленный", "Интернациональный", "Куйгенжар".
- Также горки и катки появятся в районе Нура по следующим адресам:
- центральный парк;
- территория возле ТРЦ "Хан Шатыр";
- ТРЦ Азия парк;
- пересечение улиц Айтматова и Сыганак;
- сквер по улице Айгыржал в ЖМ Уркер.
В районе Есиль определены три основные локации для массовых гуляний – район EXPO, Ботанический сад и у ТРЦ "Керуен". Там же будут установлены ледовые горки и катки.
Ранее сегодня аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал, что в Астану из ближайших сел ежедневно ездят по 200 тыс. человек.
Напомним, что в прошлом году главную новогоднюю елку Казахстана зажгли на площади у выставочного комплекса EXPO 19 декабря. Ее высота составляла 25 метров, украшена елка была сотнями светящихся снежинок.
Как рассказали тогда в акимате, в украшении использовались 750 метров гирлянды, 360 стробоскопов и более 900 елочных шаров. Перед началом церемонии зажигания жителям и гостям столицы было представлено сказочное ледовое шоу "Ночь чудес", на сцене также выступили казахстанские артисты.
Кроме того, с 29 по 31 декабря 2022 года в Астане по случаю празднования Нового года были организованы много развлекательных мероприятий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049521-gde-v-astane-poyavyatsya-besplatnye-katki-i-ledovye-gorki-rasskazali-v-akimate/