Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Где в Астане появятся бесплатные катки и ледовые горки, рассказали в акимате

Опубликовано:

Ледовый каток
Ледовый каток. Фото: t.me/astana_newss

Десятки ледовых горок и катков установят по всей Астане – все они будут бесплатными для жителей и гостей столицы. Часть объектов украсят новогодними елками, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Почти 60 бесплатных ледовых горок и катков появятся в Астане, часть из них украсят новогодними елками, сообщается в Telegram-канале акимата. Расположатся данные объекты по следующим локациям:

  • В районе Байконур:
  1. дворец "Жастар" (проспект Республики, 34);
  2. парк им. К. Ататюрка (улица Ташенова);
  3. аллея "Писателей" (проспект Абая);
  4. ЖМ "Өндіріс" (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы);
  5. ЖМ "Кирпичный" (пересечение улиц Чехова и Жолымбетской);
  6. ЖМ "Казгородок" (улица Досмухамедулы, 6);
  7. ЖМ "СМП" (улица Кеншилер, 5, ул. 126-я) – здесь установят горку высотой 2 метра;
  8. ДО "Коянды" (шоссе Алаш) – горка высотой 4 метра и пятиметровая елка.
  • Район Сарыарка:
  1. сквер по проспекту Богенбай батыра, рядом с домом №43;
  2. городская площадь (ул. Бейбитшилик, 11);
  3. парк Коктал;
  4. набережная реки Есиль возле памятника Кенесары хан – здесь установят 6 горок и каток;
  5. пересечение улиц Окжетпес и Герцена.
  • Район Алматы:
  1. площадь "Қазақ елі";
  2. парк Триатлон;
  3. парк, расположенный за Пирамидой;
  4. на территории Дворца школьников;
  5. ж/д вокзал "Нурлы жол";
  6. микрорайон Сарайшык;
  7. жилые массивы "Железнодорожный", "Промышленный", "Интернациональный", "Куйгенжар".
  • Также горки и катки появятся в районе Нура по следующим адресам:
  1. центральный парк;
  2. территория возле ТРЦ "Хан Шатыр";
  3. ТРЦ Азия парк;
  4. пересечение улиц Айтматова и Сыганак;
  5. сквер по улице Айгыржал в ЖМ Уркер.

В районе Есиль определены три основные локации для массовых гуляний – район EXPO, Ботанический сад и у ТРЦ "Керуен". Там же будут установлены ледовые горки и катки.

Ранее сегодня аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал, что в Астану из ближайших сел ежедневно ездят по 200 тыс. человек.

Напомним, что в прошлом году главную новогоднюю елку Казахстана зажгли на площади у выставочного комплекса EXPO 19 декабря. Ее высота составляла 25 метров, украшена елка была сотнями светящихся снежинок.

Как рассказали тогда в акимате, в украшении использовались 750 метров гирлянды, 360 стробоскопов и более 900 елочных шаров. Перед началом церемонии зажигания жителям и гостям столицы было представлено сказочное ледовое шоу "Ночь чудес", на сцене также выступили казахстанские артисты.

Кроме того, с 29 по 31 декабря 2022 года в Астане по случаю празднования Нового года были организованы много развлекательных мероприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049521-gde-v-astane-poyavyatsya-besplatnye-katki-i-ledovye-gorki-rasskazali-v-akimate/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.