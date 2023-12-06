Где в Астане появятся бесплатные катки и ледовые горки, рассказали в акимате

Десятки ледовых горок и катков установят по всей Астане – все они будут бесплатными для жителей и гостей столицы. Часть объектов украсят новогодними елками, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Почти 60 бесплатных ледовых горок и катков появятся в Астане, часть из них украсят новогодними елками, сообщается в Telegram-канале акимата. Расположатся данные объекты по следующим локациям:

В районе Байконур:

дворец "Жастар" (проспект Республики, 34); парк им. К. Ататюрка (улица Ташенова); аллея "Писателей" (проспект Абая); ЖМ "Өндіріс" (пересечение улиц Акбидай и Кеменгерулы); ЖМ "Кирпичный" (пересечение улиц Чехова и Жолымбетской); ЖМ "Казгородок" (улица Досмухамедулы, 6); ЖМ "СМП" (улица Кеншилер, 5, ул. 126-я) – здесь установят горку высотой 2 метра; ДО "Коянды" (шоссе Алаш) – горка высотой 4 метра и пятиметровая елка.

Район Сарыарка:

сквер по проспекту Богенбай батыра, рядом с домом №43; городская площадь (ул. Бейбитшилик, 11); парк Коктал; набережная реки Есиль возле памятника Кенесары хан – здесь установят 6 горок и каток; пересечение улиц Окжетпес и Герцена.

Район Алматы:

площадь "Қазақ елі"; парк Триатлон; парк, расположенный за Пирамидой; на территории Дворца школьников; ж/д вокзал "Нурлы жол"; микрорайон Сарайшык; жилые массивы "Железнодорожный", "Промышленный", "Интернациональный", "Куйгенжар".

Также горки и катки появятся в районе Нура по следующим адресам:

центральный парк; территория возле ТРЦ "Хан Шатыр"; ТРЦ Азия парк; пересечение улиц Айтматова и Сыганак; сквер по улице Айгыржал в ЖМ Уркер.

В районе Есиль определены три основные локации для массовых гуляний – район EXPO, Ботанический сад и у ТРЦ "Керуен". Там же будут установлены ледовые горки и катки.

Ранее сегодня аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал, что в Астану из ближайших сел ежедневно ездят по 200 тыс. человек.

Напомним, что в прошлом году главную новогоднюю елку Казахстана зажгли на площади у выставочного комплекса EXPO 19 декабря. Ее высота составляла 25 метров, украшена елка была сотнями светящихся снежинок.

Как рассказали тогда в акимате, в украшении использовались 750 метров гирлянды, 360 стробоскопов и более 900 елочных шаров. Перед началом церемонии зажигания жителям и гостям столицы было представлено сказочное ледовое шоу "Ночь чудес", на сцене также выступили казахстанские артисты.

Кроме того, с 29 по 31 декабря 2022 года в Астане по случаю празднования Нового года были организованы много развлекательных мероприятий.