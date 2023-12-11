Стипендиаты "Болашака" задолжали государству почти 6,7 млрд тенге, заявили аналитики

Лишенные стипендии "Болашак" студенты задолжали государству 6,7 млрд тенге. Об этом сообщили аналитики Finprom.kz. За последние несколько лет на обучение студентов по программе потрачено свыше 97 млрд тенге.

Как сообщается на сайте Finprom.kz, за последние несколько лет на обучение казахстанцев по программе "Болашак" государство потратило свыше 97,4 млрд тенге. Эта сумма перечислялась администратору бюджетных средств — АО "Центр международных программ".

"Максимальной за этот период суммой можно назвать прошлогодний транш в 23 млрд тенге. В сравнении с 2021 годом рост объемов финансирования программы составил 49,5%.

В предыдущие годы поступление средств на обучение казахстанских студентов за рубежом держалось в пределах 14-16 млрд тенге. За три десятилетия по программе "Болашак" прошли обучение 15 тыс. человек. Из них подготовку завершили 12,4 тыс. стипендиатов", -сообщает издание.

Издание, ссылаясь на информацию сенатора Андрея Лукина, сообщает, что в текущем году контролирующие органы установили около тысячи фактов, когда выпускники не вернулись в Казахстан либо нарушали требование о непрерывности работы по специальности.

"Есть данные о том, что 400 бывших "болашаковцев" были лишены стипендии или отказались от нее. Согласно условиям участия в программе, если выпускник по какой-либо причине не завершил обучение или не отработал по специальности определенный период, он должен вернуть государству потраченные на его стипендию деньги.

Так вот, по этим 400 проблемным выпускникам задолженность перед бюджетом уже приблизилась к 6,7 млрд тенге", - приводит данные издание.

Все эти данные подтверждают и финансовые отчеты АО "Центр международных программ".

Как пишет издание, с 2017 по 2022 год сумма долга выросла на 15,6% — с 5,8 млрд до 6,7 млрд тенге. В документах есть и данные о суммах, которые возвращали не завершившие обучение студенты программы - по итогам прошлого года эта сумма составила 1,6 млрд тенге.

Напомним, в начале года мы сообщали о том, что в программу "Болашак" внесены изменения. Так, с 2023 года срок обязательной трудовой отработки сокращен на один год стипендиатам программы "Болашак", имеющим грант на академическое обучение от зарубежного вуза, работодателя или организации.

В этом году стипендия "Болашак" была присуждена 182 казахстанцам. Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, 7 человек – в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

В начале декабря мы также сообщали о том, Касым-Жомарт Токаев направил приветственное письмо участникам торжественного форума, посвященного 30-летию Международной стипендии "Болашак". Тогда президент назвал программу социальным лифтом для молодежи из разных уголков нашей Родины, подчеркнув, что государство всегда будет поддерживать талантливую, трудолюбивую, целеустремленную молодежь.

Как сообщается на официальном сайте программы, международная стипендия «Болашақ» учреждена 5 ноября 1993 года постановлением первого президента Казахстана — Нурсултана Назарбаева.

Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.