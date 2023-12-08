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30 лет независимости Казахстана

"Нам необходимо совершить мощный рывок": Токаев обратился к выпускникам "Болашак"

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил приветственное письмо участникам торжественного форума, посвященного 30-летию Международной стипендии "Болашак", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приводим текст приветственного письма:

"Поздравляю вас с 30-летним юбилеем международной стипендии "Болашак"!

Это знаковая веха для программы, ставшей социальным лифтом для молодежи из разных уголков нашей Родины. Все прошедшие годы проект способствовал созданию в стране кадрового резерва с передовыми знаниями и компетенциями.

Сегодня тысячи выпускников программы "Болашак" успешно трудятся на благо Казахстана, выступая проводниками позитивных изменений во многих сферах.

Наша страна вступила в период, когда нам необходимо совершить мощный рывок в своем развитии. Мы ставим амбициозные задачи по структурной перестройке экономики, дальнейшей модернизации политической системы, построению по-настоящему справедливого и инклюзивного общества. И здесь особое значение имеют инвестиции в образование, создание широких возможностей для самореализации граждан.

Государство всегда будет поддерживать талантливую, трудолюбивую, целеустремленную молодежь, воплощающую в себе идеалы "Адал азамат".

Уверен, выпускники программы "Болашак" и все молодые профессионалы страны внесут свой вклад в масштабную и всестороннюю трансформацию Казахстана.

Желаю вам благополучия, успехов, достижения всех намеченных целей!" - написал президент.

Согласно информации на официальном сайте "Болашак", международная стипендия "Болашак" учреждена 5 ноября 1993 года постановлением первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049828-tokaev-napravil-privetstvennoe-pismo-uchastnikam-torzhestvennogo-foruma-posvyaschennogo-30-letiyu-mezhdunarodnoy-stipendii-bolashak/

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