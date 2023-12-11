Электронную оплату проезда внедрили в общественном транспорте во всех регионах Казахстана

Электронную оплату внедрили в общественном транспорте всех регионов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

Как отметили в ведомстве, сейчас электронное билетирование работает во всех городах республиканского значения и областных центрах. Данные системы обеспечивают 14 операторов.

"За последние 3 года доля безналичных платежей по республике увеличилась с 34% до 79%. Электронная система оплаты проезда способствует улучшению эффективности работы пассажирского транспорта, формированию точной статистической отчетности о распределении пассажиропотока, а также выводу денежных средств из теневой экономики за счет минимизации недобросовестных действий перевозчиков", - рассказали в Министерстве транспорта.

Отмечается, что внедрение электронного билетирования позволяет оплачивать проезд бесконтактным способом - банковскими картами, поддерживающими технологию NFC, с помощью мобильных приложений банков, операторов электронного билетирования и сотовой связи.

Также оплатить проезд можно с помощью SMS- и QR-кодов, а также транспортной картой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Между тем, аким города заявлял о планах сделать пересадки бесплатными.