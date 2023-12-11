Когда в Казахстане закончатся 40-градусные морозы, рассказали синоптики

По данным метеорологов, в ближайшие дни в Казахстане ожидаются сильные морозы. Однако во второй половине недели можно ждать небольшое потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщили синоптики, в предстоящие дни в большинстве областей Казахстана все еще сохранится морозная погода, которая связана с влиянием Арктического антициклона.

12-13 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге и юго-востоке страны пройдет снег, в горных районах 12 декабря – сильный снег.

На юге и востоке Казахстана ожидается усиление ветра, в горных районах – туманы.

При этом 12 и 13 декабря температура воздуха ночью прогнозируется:

на северо-западе и в центре – 25-38 градусов мороза;

на севере – 30-38 градусов мороза;

на крайнем севере и северо-западе страны – 40-44 градуса мороза;

на востоке республики – 20-38 градусов мороза, 14 декабря – 32-38 градусов мороза, в отдельных районах – до 40-42 градусов мороза;

на юге и юго-востоке ожидается понижение до 25-30 градусов мороза, в горных районах – 33-38 градусов мороза.

Однако с 14 декабря Арктический антициклон начнет смещаться в северо-восточном направлении и центр высокого барического образования установится над востоком Казахстана.

На западную половину республики начнет поступать менее холодный воздух, в связи с чем ожидается повышение температуры воздуха и спад морозов в ночные часы:

на западе – до 5-16 градусов мороза;

на северо-западе – до 15-35 градусов мороза;

на севере – до 25-38 градусов мороза.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Астане из-за непогоды было приостановлено движение 12 пригородных маршрутов.

При этом в Алматы из-за ухудшения погоды и осложнения ситуации на дорогах коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы.

Сообщалось, что по прогнозу "Казгидромета", на территории Алматы с 11 по 12 декабря ожидается выпадение моросящего снега высотой до 7 сантиметров. На дорогах и тротуарах могут образоваться снежные заносы, накаты и гололед.