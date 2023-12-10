Морозы до -45 градусов ожидаются в Казахстане: синоптики сделали предупреждение

В некоторых регионах Казахстана в понедельник температура воздуха опустится до 40-45 градусов ниже нуля. Синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, 11 декабря, по данным синоптиков, в Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель, а также ветер порывами до 15-20 м/с.

В Атырауской области синоптики прогнозируют ветер порывами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области также ожидается ветер порывами до 15-20 м/с. Ночью на большей части области ожидается сильный мороз – до 40-41 градуса.

В области Жетісу синоптики обещают сильный снег. В горных районах области ожидается туман. Ветер в районе Алакольских озер днем возможен ветер порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской и Кызылординской областях прогнозируют низовую метель и сильный ветер.

В Актюбинской области ожидается ветер порывами до 16 м/с.

В горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед.

В Алматы завтра также временами ожидается туман.

В Туркестанской области местами синоптики прогнозируют сильные осадки (дождь, снег), гололед, местами ожидается низовая метель, сильный ветер и туман.

В Костанайской области ожидается туман, а также ветер порывами до 15-20 м/с.

11 декабря ночью в Северо-Казахстанской области ожидается сильный мороз – до минус 45 градусов.