На выезде из Астаны ограничили движение для водителей

На всех крупных трассах, соединяющих Астану с областью, ограничили дорожное движение – однако затронут ограничения не всех, передает NUR.KZ.

"7 декабря с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры до -30…-35 градусов) вводится ограничение движения на всех автодорогах республиканского значения из города Астаны для общественных и грузовых транспортных средств", – сообщается в Telegram-канале столичного ДЧС 112 Astana.

Движение также ограничили и на областных трассах.

"7 декабря в связи с понижением температуры до -38 градусов с 18:00 будет введено ограничение движения для ТС с двигателем внутреннего сгорания, работающих на дизтопливе, во всех направлениях автодорог республиканского значения.

Инспекторов ориентировали на оказание помощи автомобилистам. Руководство поручило предупредить компании, занимающиеся перевозками детских групп, о том, что передвижение в такую погоду опасно", – пишет МВД в своем Telegram-канале Polisia.kz.

Дабы не допустить несчастных случаев, на усиленное патрулирование ориентировали более 400 полицейских Акмолинской области.