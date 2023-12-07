Внук Назарбаева Нурали Алиев вернулся в Астану (фото)

Внук первого президента Казахстана Нурали Алиев прилетел в Казахстан - он поделился фотографиями из Астаны на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Снимками с пробежки в "Триатлон парке" в Астане Нурали Алиев поделился в Instagram Stories.

Сторис Нурали Алиева: instagram.com/imnurali

Сторис Нурали Алиева: instagram.com/imnurali

Отметим, Нурали Алиев является старшим сыном Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана, и бизнесмена Рахата Алиева. Его младший брат Айсултан скончался в 2020 году.

Как сообщается на официальном сайте фонда Zanartu, Нурали Алиев родился 1 января 1985 года.

Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая – бакалавр экономики и финансов по специальности "Экономист, магистр делового администрирования". Бакалавр бизнес-администрирования Пеппердинского университета, магистр бизнес-администрирования Университета Имадек.

По данным ИПС "Параграф", сейчас Нурали Алиев является председателем совета директоров АО "Транстелеком", председателем совета директоров АО "Европа плюс Казахстан" и президентом Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК.

Он женат, растит четверых детей.

По данным некоторых СМИ, сейчас Нурали проживает в Объединенных Арабских Эмиратах и нередко бывает в США, на его странице много фотографий из этих стран.