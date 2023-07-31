Нурали Алиев возглавил совет директоров "Транстелеком"
Опубликовано:
Избран состав совета директоров АО "Транстелеком", его возглавил старший внук Нурсултана Назарбаева - Нурали Алиев, об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.
"АО Транстелеком" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением общего собрания акционеров от 25 июля 2023 года избран совет директоров компании", - сообщает KASE.
В состав совета вошли:
- Алиев Н.Р.;
- Покупателев Д.А.;
- Өтемұрат Б.М.;
- Гумаров Э.М.;
- Ахметжанов А.М.;
- Аниховский В.А.;
- Ибраимов К.У.
В приложении говорится, что Нурали Алиев, согласно решению, является председателем совета директоров.
На официальном сайте АО "Транстелеком" говорится, что Нурали Алиев, впервые избран в состав Совета директоров компании решением общего собрания акционеров от 4 августа 2016 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2030751-nurali-aliev-vozglavil-sovet-direktorov-transtelekom/