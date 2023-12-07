Сколько в среднем зарабатывают жители Шымкента, рассказал аким

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков сегодня на брифинге СЦК рассказал, что в начале своей карьеры получал заработную плату в 18 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили у акима Шымкента Габита Сыздыкбекова, насколько его зарплата больше самой минимальной по городу. Градоначальник напрямую на вопрос отвечать на стал, отметив, что надо провести расчеты.

"Я не могу сразу сказать, насколько моя зарплата больше, наверное, чтобы не ошибиться, нужно провести расчеты. Но я свою трудовую деятельность начал с самой низкой заработной платы – насколько память не изменяет, получал 18 тысяч тенге. В докладе сказал, средняя зарплата в городе составляет 270-355 тысяч тенге", – заявил Сыздыкбеков.

В своем докладе глава мегаполиса сообщил, что на местном уровне в этом году предусмотрены надбавки более чем 16 тысячам малообеспеченных бюджетных служащих, заработная плата которых благодаря надбавке превысила 100 тысяч тенге.

В результате средняя зарплата в городе выросла на 17% и составила 270 355 тенге. Медианная заработная плата составила 215 906 тенге, увеличившись с прошлого года на 23%.

Отметим, что Габит Сыздыкбеков был назначен на пост акима Шымкента 5 сентября 2023 года.

Напомним, что в августе этого года журналисты попросили экс-главу Нацбанка Галымжана Пирматова назвать размер своей заработной платы и своих заместителей. Пирматов тогда сообщил, что данная информация конфиденциальна.

В прошлом году глава Минфина Ерулан Жамаубаев называл размер своей зарплаты. На конец июня 2022 года она составляла 1,5 млн тенге.

Добавим, по информации на сайте Бюро нацстатистики, среднемесячная номинальная зарплата в Шымкенте в III квартале 2023 года (июль, август, сентябрь) составила 266 852 тенге.