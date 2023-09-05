Назначен новый аким Шымкента

Габит Сыздыкбеков. Фото: primeminister.kz

Габит Сыздыкбеков стал новым акимом Шымкента. Сегодня, 5 сентября, Указ об этом подписал глава государства, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

"Указом главы государства Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен акимом города Шымкента", - отмечается в сообщении.

По информации официального информационного ресурса премьер-министра РК, Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности атташе Службы государственного протокола МИД РК.

В 2005-2006 годах — третий секретарь Службы госпротокола МИД РК; третий секретарь Департамента Европы и Америки МИД РК.

В 2006-2007 годах — третий секретарь; второй секретарь пресс-службы Канцелярии МИД РК.

В 2007-2011 годах занимал различные должности в Аппарате сената марламента РК.

В 2011-2012 годах — начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК.

В 2012-2017 годах — советник Посольства Республики Казахстан во Французской Республике.

В августе 2017 года являлся советником Департамента администрации и контроля МИД РК.

В 2017-2019 годах — советник председателя сената парламента РК; заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата сената парламента РК.

С мая по сентябрь 2019 года — посол по особым поручениям МИД РК.

С сентября 2019 года являлся Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Республике Сербия.

В июле 2021 года был назначен первым заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

Напомним, ранее стало известно, что Мурат Айтенов покинул пост акима Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035358-naznachen-novyy-akim-shymkenta/