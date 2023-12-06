33 девушки оказались в полиции за оказание секс-услуг в Кокшетау и курортном Щучинске

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "STOP-трафик" более 30 девушек были доставлены в полицию за оказание интим-услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в минувшие выходные сотрудниками УБОП были проведены рейды по притонам и другим местам, где могут оказываться интим-услуги.

Оперативниками доставлены в отделы полиции 33 девушки, оказывающие интим-услуги на территории Кокшетау и курортного Щучинска. 6 девушек полицейские поставили на профилактический учет.

Девушка в полиции. Фото: ДП Акмолинской области

Всего за три дня зарегистрировано порядка 40 административных правонарушений в данной сфере, в том числе факты приставания в общественных местах, проживания без регистрации по месту жительства.

К ответственности привлечены 5 владельцев и арендаторов квартир, предоставляющих их для занятия проституцией.

В результате мониторинга интернет-ресурсов удалено 15 анкет с объявлениями об оказании интимных услуг.

Напомним, ранее в ходе проведенного рейда в Петропавловске было выявлено шесть помещений заведомо для занятия проституцией. В отношении их владельцев собраны материалы по ч.1 ст.450 УК РК, по которой предусмотрен штраф на физических и должностных лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

В полицию Талдыкоргана за прошедшие выходные были доставлены более 30 проституток в возрасте от 18 до 40 лет. Среди задержанных были девушки, оказывавшие секс-услуги через сайт Kizdar.net, деятельность которого проверяется следственными органами.

А в Астане в полицию попали 43 девушки с сайта Kizdar.net. На них были составлены 33 административных протокола, 15 проституток поставили на учет.