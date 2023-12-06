Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

33 девушки оказались в полиции за оказание секс-услуг в Кокшетау и курортном Щучинске

Опубликовано:

33 девушки доставлены в отдел полиции
Задержанные девушки. Фото: ДП Акмолинской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "STOP-трафик" более 30 девушек были доставлены в полицию за оказание интим-услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в минувшие выходные сотрудниками УБОП были проведены рейды по притонам и другим местам, где могут оказываться интим-услуги.

Оперативниками доставлены в отделы полиции 33 девушки, оказывающие интим-услуги на территории Кокшетау и курортного Щучинска. 6 девушек полицейские поставили на профилактический учет.

Задержанная девушка в Акмолинской области
Девушка в полиции. Фото: ДП Акмолинской области

Всего за три дня зарегистрировано порядка 40 административных правонарушений в данной сфере, в том числе факты приставания в общественных местах, проживания без регистрации по месту жительства.

К ответственности привлечены 5 владельцев и арендаторов квартир, предоставляющих их для занятия проституцией.

В результате мониторинга интернет-ресурсов удалено 15 анкет с объявлениями об оказании интимных услуг.

Напомним, ранее в ходе проведенного рейда в Петропавловске было выявлено шесть помещений заведомо для занятия проституцией. В отношении их владельцев собраны материалы по ч.1 ст.450 УК РК, по которой предусмотрен штраф на физических и должностных лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

В полицию Талдыкоргана за прошедшие выходные были доставлены более 30 проституток в возрасте от 18 до 40 лет. Среди задержанных были девушки, оказывавшие секс-услуги через сайт Kizdar.net, деятельность которого проверяется следственными органами.

А в Астане в полицию попали 43 девушки с сайта Kizdar.net. На них были составлены 33 административных протокола, 15 проституток поставили на учет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049355-33-devushki-okazalis-v-politsii-za-okazanie-seks-uslug-v-kokshetau-i-kurortnom-schuchinske/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.