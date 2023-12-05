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30 лет независимости Казахстана

Запретить телесные наказания для детей предложили в Казахстане

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Девочка сидит на ступеньках, прижавшись к перилам
Девочка. Иллюстративное фото: princessdlaf / Getty Images

Руководитель программ по защите детства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане в сенате предложила ввести в Казахстане запрет на все виды физического наказания детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава программ по защите детства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Айсулу Бекмуса, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, сообщила, что в Казахстане 53% детей подвергаются минимум одной форме психологического или физического наказания со стороны взрослых членов семьи.

Кроме того, 38% детей в возрасте 1-2 лет подвергаются таким насильственным формам наказания и воспитания.

"Казахстанским законодательством не предусмотрено никакого подтверждения права родителей наказывать детей, но нет и прямого запрета на все формы телесных наказаний при воспитании", – сообщила она.

Она напомнила, что Комитет ООН по правам ребенка рекомендовал Казахстану принять меры для введения прямого запрета на все виды телесных наказаний в семье, специализированных детских учреждениях и дошкольных организациях.

Комитет, по ее словам, также рекомендовал Казахстану принять меры по поощрению позитивных и ненасильственных форм воспитания детей среди родителей, учителей и специалистов, которые работают с детьми.

"65 стран мира уже ввели полный запрет телесных наказаний детей, и 27 стран выразили готовность ввести такой запрет. В регионе ЦА Туркменистан полностью запретил телесные наказания в отношении детей на законодательном уровне, а Кыргызстан и Узбекистан выразили такое намерение.

Большинство государств, которые добились запрета телесных наказаний, не увидели роста числа преследуемых по закону родителей. Наоборот, когда закон сопровождается просветительскими и информационными кампаниями, он может помочь родителям понять право детей на защиту и поддержать их в использовании ненасильственных методов воспитания", – пояснила она.

Напомним, в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей. Также он указал на важность психического здоровья подрастающего поколения.

А уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева предложила внести в уголовный кодекс статью "Насилие в отношении несовершеннолетнего", охватывающую все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних с ужесточением наказания.

Наряду с этим стало известно, что в Казахстане появится единый номер, куда женщины и дети могут обратиться за помощью. Кроме того, стране заявили о создании контакт-центра для защиты детей от насилия и профилактики суицида.

В конце сентября в мажилисе предложили пожизненно сажать детей насильников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049294-zapretit-telesnye-nakazaniya-dlya-detey-predlozhili-v-kazahstane/

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