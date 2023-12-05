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30 лет независимости Казахстана

"Не имеете права": вице-министр ЧС рассказал, как его не пустили на завод

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Форма МЧС
Нашивка МЧС. Иллюстративное фото: facebook.com/qrtjm

Во время обсуждения концепции безопасного труда до 2030-го года в РК замглавы МЧС рассказал, как хотел посетить завод в Павлодаре, но узнал, что не имеет на это права, передает корреспондент NUR.KZ.

Обсуждая вопрос "закрытости" казахстанских предприятий для проверок, замглавы МЧС Мереке Пшембаев привел пример, когда сам не смог посетить НПЗ в Павлодаре.

"Законодательство приведено так, что даже я, будучи вице-министром, не могу посетить любой завод. Когда меня только назначили вице-министром в 2020 году, я был в командировке в Павлодаре и говорю министру: можно я заеду, посмотрю павлодарский НПЗ - как командировка. Он говорит "а вы не имеете права, это будет, как будто вы давление оказываете".

Чтобы госинспектор зашел с проверкой, он должен подать заранее заявку, только после этого проверять. Сегодня в Казахстане свыше 10-ти тысяч особо опасных объектов производственных, мы проверяем максимум 1 500. У нас 380 инспекторов на весь Казахстан, и все оптимизация, оптимизация - дооптимизировались уже.

Надо усиливать наоборот промбезопасность, в результате олигархат минимальными штрафами (отделывается – прим.авт.) – с начала года 3-4 млн тенге штрафов по всему Казахстану», - заявил Пшембаев.

Отметим, что на этом же обсуждении депутат мажилиса Саиров заявил о том, что согласно нынешнему трудовому кодексу, на казахстанские заводы с проверкой не может зайти не только технический инспектор, но даже представитель МЧС.

Он предложил ввести в закон норму, по которой за любое происшествие будет ответственен глава завода.

Сегодня глава Минтруда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на выездном заседании мажилиса привела данные о смертности на производстве по Казахстану.

Она сообщила, что ежегодно на предприятиях республики происходят 1,5 тыс. несчастных случаев. Из них около 200 – со смертельным исходом. Жакупова указала на необходимость усилить ответственность за нарушения трудового законодательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049269-ne-imeete-prava-vitse-ministr-chs-rasskazal-kak-ego-ne-pustili-na-zavod/

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