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30 лет независимости Казахстана

Сколько казахстанцев погибли на рабочих местах, рассказала Жакупова

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Рабочий на заводе
Рабочий. Иллюстративное фото: aire images/Getty Images

Глава Минтруда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на выездном заседании мажилиса привела данные о смертности на производстве по Казахстану, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова сообщила, что ежегодно на предприятиях республики происходят 1,5 тыс. несчастных случаев. Из них около 200 – со смертельным исходом.

"По итогам 2022 года, в Казахстане зафиксированы более 600 случаев профзаболевания, что на 87% больше по сравнению с 2021 годом. В этом году госинспекторами труда проведены порядка 5 800 проверок, в ходе которых выявлены 8 936 нарушений требований законодательства, из них 23% – по вопросам безопасности труда.

Работодателям выдано 3 741 предписание и наложены более 2000 адмштрафов на сумму 339 млн тенге. Очень низкие суммы. Работодателю порой легче заплатить штраф, чем устранить и вложиться в производство", – заявила она.

Жакупова указала на необходимость усилить ответственность за нарушения трудового законодательства в КоАП в части:

  1. замены санкции в виде предупреждения на адмштраф;
  2. привлечения к адмответственности должностных лиц, отвечающих за соблюдения требований безопасности труда;
  3. увеличения размеров адмштрафов за нарушение требований по безопасности труда.

Добавим, согласно Трудовому Кодексу РК, у работодателя есть ряд обязательств, среди них:

  • приостанавливать работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, здоровью работника и иных лиц;
  • страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
  • предупреждать работника о вредных и (или) опасных условиях труда и возможности профессионального заболевания;
  • принимать меры по предотвращению профессиональных рисков на рабочих местах и в технологических процессах, проводить профилактические работы с учетом производственного и научно-технического прогресса;
  • возмещать вред, причиненный жизни и здоровью работника, при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2049264-skolko-kazahstantsev-pogibli-na-rabochih-mestah-rasskazala-zhakupova/

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