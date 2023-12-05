Сколько казахстанцев погибли на рабочих местах, рассказала Жакупова

Глава Минтруда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на выездном заседании мажилиса привела данные о смертности на производстве по Казахстану, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова сообщила, что ежегодно на предприятиях республики происходят 1,5 тыс. несчастных случаев. Из них около 200 – со смертельным исходом.

"По итогам 2022 года, в Казахстане зафиксированы более 600 случаев профзаболевания, что на 87% больше по сравнению с 2021 годом. В этом году госинспекторами труда проведены порядка 5 800 проверок, в ходе которых выявлены 8 936 нарушений требований законодательства, из них 23% – по вопросам безопасности труда.

Работодателям выдано 3 741 предписание и наложены более 2000 адмштрафов на сумму 339 млн тенге. Очень низкие суммы. Работодателю порой легче заплатить штраф, чем устранить и вложиться в производство", – заявила она.

Жакупова указала на необходимость усилить ответственность за нарушения трудового законодательства в КоАП в части:

замены санкции в виде предупреждения на адмштраф; привлечения к адмответственности должностных лиц, отвечающих за соблюдения требований безопасности труда; увеличения размеров адмштрафов за нарушение требований по безопасности труда.

Добавим, согласно Трудовому Кодексу РК, у работодателя есть ряд обязательств, среди них: