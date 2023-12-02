"Есть квартира в Турции": жители Жетыгена, который может стать городом, не хотят уезжать

Село Жетыген в Алматинской области в скором времени может стать городом и изменить название на "Алатау". О своих ожиданиях от смены статуса высказались местные жители, передает телеканал "Астана".

"Лучшее место на земле", - так отзываются о Жетыгене его жители.

Село находится всего в 50 км от Алматы. В нем более 25 тысяч жителей. Многие из них отмечают, что за последние годы населенный пункт начал меняться к лучшему. Работают железнодорожный вокзал, аэродром, воинские части. Открылись птицефабрики и крупные торговые точки.

"Здесь родился, здесь вырос. Отсюда мы не хотим уезжать. И в Турции есть квартира, дети даже не хотят, не только мы", - поделился житель Жетыгена Алипаша Гасанов.

По мнению сельчан, с получением городского статуса жизнь заиграет новыми красками. Откроются предприятия, решатся и давние проблемы: отремонтируют плохие дороги, построят новую больницу.

"Наши жители неоднократно везде поднимают этот вопрос. Мы тоже к этому готовы. У нас земельный участок есть. Разработан проект для строительства сельской больницы со стационаром и поликлиникой. Я думаю, в ходе дальнейшего нашего развития этот вопрос будет решен", - считает аким Жетыгенского сельского округа Нурлан Абилев.

По его мнению, статус города областного значения также даст возможность развивать железнодорожное направление, а это позволит разгрузить Алматы.

"Были заложены рельсы по строительству обводной железной дороги от Жетыгена до станции Казыбек бек. Это находится в Жамбылском районе. То есть железнодорожный транспорт может переходить в центр Казахстана, либо из центра на восток через Жетыген в обход Алматы. Сейчас все составы вынуждены ввиду отсутствия дороги прокладывать свой путь через Алматы, естественно, там идут потери по времени. Это будет сокращено", - говорит Нурлан Абилев.

Будущий город будет способствовать и развитию транспортно-логистического потенциала страны.

"ТЛЦ "Жетыген" был открыт летом текущего года. Все грузы, которые направлены в Казахстан, в Алматы, они будут здесь приниматься и значительно разгрузят Алматы. Также повысится транзитный и экспортный потенциал страны. Товары, производимые в Казахстане, будут отгружаться в сторону КНР", - отмечает руководитель по автоматизации транспортно-логистического центра "Жетыген" Эльдар Тусупбаев.

Сейчас сельчане с нетерпением ждут, когда смогут называть себя горожанами. К слову, ожидается, что численность населения нового города Алатау составит свыше пятидесяти тысяч человек. В один большой город объединятся близлежащие села.

Местные жители уверены, что вместе с новым статусом вернется молодежь, которая когда-то уехала в Алматы в поисках заработка.

Напомним, ранее сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название "Алатау". Проект соответствующего указа появился на портале "Открытые НПА".

Также стало известно о начале строительства новой железнодорожной линии в обход станции Алматы.

Отмечалось, что грузоперевозки по железной дороге между Казахстаном и Китаем в прошлом году составили свыше 23 млн тонн, превысив исторический максимум. А с начала этого года показатель вырос почти на четверть.

В связи с этим ж/д узел Алматы, находящийся на перекрестке основных международных маршрутов, испытывает повышенную нагрузку. Проект же позволит переориентировать грузопоток на новую железную дорогу Жетыген - Казыбек бек, минуя станцию Алматы. Новая ветка снизит нагрузку на 40%, тем самым сократив время доставки грузов.

В целом в процессе строительства будет уложено 130 км железнодорожных путей, построено 3 станции, 13 мостов, 5 ж/д и 1 автомобильный путепровод.