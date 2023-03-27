Курорт "Шымбулак" официально вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Курорт "Шымбулак". Фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

Горный курорт "Шымбулак" официально вошел Книгу рекордов Гиннеса в номинации "самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте курорта.

Рекорд "Шымбулака" официально подтвердила судья из офиса Книги рекордов Гиннеса Шейда Субаши-Гемиджи.

"Я очень счастлива быть здесь и сейчас, 26 марта 2023 года, с вами на курорте "Шымбулак". Горный курорт "Шымбулак" попытался установить рекорд как самая длинная ночная (горнолыжная – прим. ред.) трасса в мире", – сказала она.

Субаши-Гемиджи отметила, что установленный минимальный рекорд самой длинной ночной трассы – 3100 метров над уровнем моря.

"После выявления всех доказательств – видеозаписей, фотографий, документов процесса измерения – я могу официально подтвердить, что горный курорт "Шымбулак" достиг мирового рекорда Гиннеса как самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире высотой 3200 метров. Это новый рекорд в мире", – заключила Субаши-Гемиджи под бурные аплодисменты посетителей курорта.

Субаши-Гемиджи вручила сертификат, подтверждающий мировой рекорд, генеральному директору горнолыжного курорта Ринату Абдрахманову. На сцену также вышел министр культуры и спорта Асхат Оралов.

В конце мероприятия состоялось торжественное перерезание ленты, а также массовый спуск с самого высокого ночного горнолыжного склона.

Горный курорт "Шымбулак" расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау, в 15 минутах езды от центра города Алматы. Такая информация приводится на официальном сайте курорта.

Отмечается, что Шымбулак был основан в 1954 году. С середины 50-х годов он являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014112-kurort-shymbulak-ofitsialno-voshel-v-knigu-rekordov-ginnesa/