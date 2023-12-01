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Закроют ли казино в городе Қонаев, рассказал аким

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Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Акиму Алматинской области сегодня во время брифинга в СЦК задали вопрос, что будет с казино, расположенными в городе Қонаев – ранее их хотели закрыть или перенести, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что в 2022 году казино в городе Қонаев собирались закрыть либо перенести. Они поинтересовались, какова ситуация на сегодня.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев сообщил, что сейчас в регионе функционируют 5 казино и другие субъекты игорного бизнеса.

"В околоигорной сфере заняты почти 7,5 тыс. человек. Для города, где проживает 64 тыс. человек – это большой удельный вес. В прошлом году порядка 90 млрд тенге налогов уплачено субъектами игорного бизнеса", – рассказал он.

Высказался Султангазиев и о том, как работают казино.

"Вы, наверное, поднимаете вопрос о лудомании и прочем. В казино достаточно жесткие правила: чтобы туда зайти, нужно иметь большие деньги, кроме того, при обращении родных или правоохранительных органов они ставят ограничение по данному физлицу и его больше не впускают. Есть такие ограничения", – заявил глава региона.

Позже он добавил, что планов по переносу казино нет.

"На сегодня таких планов нет, так как это туристический город и это одна из сфер для привлечения туристов – игровой туризм. Думаю, мы не должны терять все свои преимущества и использовать все возможности", – заявил Султангазиев.

Напомним, что на вопрос о казино в городе Қонаев отвечал год назад градоначальник Нурлан Куматаев. По его словам, игорные заведения в городе дают мультипликативный эффект для экономки страны и обеспечивают рабочими местами местных жителей.

Также он добавил, что в других развитых государствах казино тоже есть, они работают. При этом рядом расположены развлекательные центры, детские игровые и гостиничные зоны.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что акимат Алматинской области все-таки переехал в здание бывшего казино в городе Қонаев. Перед этим стало известно, что аппарат акима области расположился в здании акимата города Қонаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048672-zakroyut-li-kazino-v-gorode-qonaev-rasskazal-akim/

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