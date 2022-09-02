Стало известно, где расположился акимат Алматинской области (фото)

Здание акимата Алматинской области. Фото: пресс-служба акима Алматинской области

В соцсетях продолжаются обсуждения о том, что акимат Алматинской области якобы расположился в здании казино в Кунаеве. В пресс-службе главы региона ответили по этому поводу, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео о расположении акимата Алматинской области якобы в здании казино по капшагайской трассе продолжают обсуждать в соцсетях.

"Самый крутой акимат", - указывается в посте.

Здание казино в Кунаеве. Кадр из видео: instagram.com/krispi_almaty

Пользователи отнеслись к видео с иронией.

"Ну хоть здание. Хоть что-то делается", "Акимат больше дохода приносит, чем казино", "Самый крутой акимат в Казахстане. Больше такого нигде нет", - пишут комментаторы.

В пресс-службе главы Алматинской области опровергли распространяемую информацию. В ведомстве сообщили, что аппарат акима находится сейчас в бывшем здании городской администрации Кунаева по улице Жамбыла, 13.

"Именно в этом здании, где ранее находился акимат города Кунаева, разместилось сейчас большинство областных управлений. И здесь же находится рабочий кабинет главы региона. Лишь сотрудники управления образования расположились в здании одной из городских школ, а также управление здравоохранения разместилось в другом месте.

Работники городского акимата переехали в здание местного бизнес-центра", - сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Для убедительности чиновники представили фото зданий акиматов Кунаева и Алматинской области.

Здание акимата Кунаева. Фото: пресс-служба акима Алматинской области

Напомним, еще в апреле текущего года появились слухи о том, что акимат Алматинской области переедет в здание казино. Тогда в ведомстве ответили, что это фейк. Была создана рабочая комиссия, которая осматривала различные помещения в Кунаеве. Вопрос о здании оставался открытым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985884-stalo-izvestno-gde-raspolozhilsya-akimat-almatinskoy-oblasti-foto/