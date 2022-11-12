Аким Кунаева ответил на вопрос про казино

Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Кунаева Нурлан Куматаев ответил возмущенным казахстанцам, выступающим против того, чтобы на территории нового административного центра Алматинской области находились казино, передает КТК.

По словам градоначальника, игорные заведения, расположенные в Кунаеве, дают мультипликативный эффект для экономки страны и обеспечивают рабочими местами местных жителей.

"У нас на территории города находятся 15 игровых зон. Это пять казино, четыре лото-клуба и шесть букмекерских контор. Да, люди возмущаются, говорят: почему работает казино в новом областном центре? Но многие наши горожане работают там. Казино дает мультипликативный эффект. Мы мониторинг провели - там работой охвачены 7,5 тысяч человек", - отметил Нурлан Куматаев.

Он добавил, что в других развитых странах казино тоже есть, они работают. При этом рядом расположены развлекательные центры, детские игровые и гостиничные зоны.

"У нас тоже есть развлекательные центры. Летом люди приезжают, отдыхают. Здесь проводятся разные мероприятия, концерты. Считаю, что мы тоже должны работать в этом направлении, развивать. Казино пока будут функционировать. Вопрос о переносе в ближайшее время не стоит", - пояснил аким Кунаева.

По его словам, только в этом году казино выплатили 84 млрд тенге налогов. Градоначальник заявил, что их перенос - это вопрос времени. Он также подчеркнул, что не против изменения локации игровых зон.

Источник: КТК

Напомним, ранее прокуратура сообщила, что более 500 млн тенге проиграли в казино казахстанские чиновники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996851-akim-kunaeva-otvetil-na-vopros-pro-kazino/