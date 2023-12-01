Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Около двух десятков новых троллейбусов запустили на маршруты в Алматы

Опубликовано:

Новые троллейбусы
Новые троллейбусы. Фото: t.me/AlmatyJoly

В Алматы на девять маршрутов были запущены 17 новых троллейбусов. Позже на эти линии выпустят еще новые троллейбусы, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

"На сегодня в город поставлены 55 троллейбусов, 19 из которых были задействованы на маршрутах №1, №9, №12, №5, №11, №25, №7, №19, №6. В Алматы на указанные маршруты запущено еще 17 новых троллейбусов", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по мере прохождения технической подготовки на линию будут выпущены остальные новые троллейбусы, в итоге по всем девяти маршрутам будут работать 60% новых троллейбусов.

В акимате добавили, что троллейбусный парк №1 Алматы получил первую партию из ста 12-метровых низкопольных троллейбусов Yutong ZK6128BEVG. Подвижной состав обновляется впервые за 11 лет по поручению акима города Ерболата Досаева.

Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в Ауэзовском районе семь автобусов продлили свой маршрут по просьбе жителей.

В октябре в Алматы запустили новый пригородный маршрут до поселка Каргалы. Плановый интервал движения – 17 минут.

А с 26 ноября в Алматы запустили новый пригородный маршрут под номером 216 – от поселка Даулет до вокзала Алматы-1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048585-okolo-dvuh-desyatkov-novyh-trolleybusov-zapustili-na-marshruty-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.