Около двух десятков новых троллейбусов запустили на маршруты в Алматы

В Алматы на девять маршрутов были запущены 17 новых троллейбусов. Позже на эти линии выпустят еще новые троллейбусы, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

"На сегодня в город поставлены 55 троллейбусов, 19 из которых были задействованы на маршрутах №1, №9, №12, №5, №11, №25, №7, №19, №6. В Алматы на указанные маршруты запущено еще 17 новых троллейбусов", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по мере прохождения технической подготовки на линию будут выпущены остальные новые троллейбусы, в итоге по всем девяти маршрутам будут работать 60% новых троллейбусов.

В акимате добавили, что троллейбусный парк №1 Алматы получил первую партию из ста 12-метровых низкопольных троллейбусов Yutong ZK6128BEVG. Подвижной состав обновляется впервые за 11 лет по поручению акима города Ерболата Досаева.

Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в Ауэзовском районе семь автобусов продлили свой маршрут по просьбе жителей.

В октябре в Алматы запустили новый пригородный маршрут до поселка Каргалы. Плановый интервал движения – 17 минут.

А с 26 ноября в Алматы запустили новый пригородный маршрут под номером 216 – от поселка Даулет до вокзала Алматы-1.