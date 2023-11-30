Возможность отказа от получения кредитов и запрет на сбор копий удостоверений одобрил сенат

В сенате сегодня одобрили законопроект по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов, передает корреспондент NUR.KZ.

Касательно запрета на сбор копий удостоверений личности без необходимости в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов" предусматривается следующее:

Устанавливается запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК;

Вводится обязанность иммигрантам представлять копии документов, удостоверяющих личность, в целях защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны.

Также законопроектом для казахстанцев предусматривается возможность поставить запрет на взятие кредитов от их имени.

"В целях защиты от мошеннических действий лицам предоставляется право устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через веб-портал "электронного правительства", - говорится в заключении к законопроекту.

В законопроекте также определены процедуры лишения, приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу.

Отметим, ранее данный законопроект был принят в мажилисе. Отмечалось, что он позволит также быстрее реагировать на утечки – в стране вводится госконтроль в сфере оборота и хранения персональных данных, при этом каждый оператор должен будет сообщать регулятору об утечке персональных данных в течение 3-х дней с момента ее обнаружения.

А в конце августа сообщалось, что у граждан Казахстана появилась возможность обезопасить себя от мошенников, которые пытаются оформить на них незаконные кредиты.

Желающие могут подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов в мобильном приложении eGov mobile либо на портале eGov.kz.

Причем сделать это может только сам гражданин.

Сообщается, что запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев и по истечении срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время, подав заявку, только уже на досрочное прекращение оказание услуги добровольного отказа от получения банковских займов.