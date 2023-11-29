Петицию против антиваксеров запустили в Казахстане

В Казахстане запустили петицию против антиваксеров. Петиция появилась на сайте Otinish.kz. Ее автором является казахстанский блогер Ильяс Мынжасаров, передает NUR.KZ.

Авторы петиции призывают ввести ответственность для родителей, которые отказываются от от вакцинации детей.

"Отказ от вакцинации без веских причин становится не только проблемой здоровья отдельных семей, но и угрозой для общества в целом. Пропаганда антивакцинаторов и инфлюенсеров, призывающих отказываться от прививок, создает неверное восприятие и подвергает опасности не только тех, кто следует их советам, но и тех, кто находится вокруг", – говорится в тексте петиции.

Автор петиции напомнил, что в 2021 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в решении по делу "Вавричка и другие против Чехии" признал обязательную вакцинацию законной и временами необходимой в демократическом обществе.

"Это решение подчеркивает важность принятия ответственности за заботу о здоровье детей и общества в целом.

Поэтому мы призываем вас поддержать и присоединиться к нашей петиции о введении ответственности для родителей, отказывающихся от вакцинации без уважительных причин. Мы предлагаем следующие меры:

Обязательная вакцинация для посещения образовательных учреждений: В соответствии с решением ЕСПЧ, дети, не имеющие справки о вакцинации от ведущих болезней, не должны быть допущены в детские сады и школы. Ответственность родителей: Родители, отказывающиеся от вакцинации детей без уважительных причин, должны нести ответственность за возможные последствия для здоровья своих детей и окружающих. Противодействие антивакцинаторской пропаганде: Принятие законов, регулирующих деятельность инфлюенсеров и медий, призывающих к отказу от вакцинации без научного обоснования.

Мы уверены, что эти меры помогут обеспечить безопасность и здоровье наших детей, а также укрепить коллективный иммунитет нашего общества", – говорится в тексте документа.

Напомним, сегодня глава Минздрава озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане.

"При правильном и эффективном проведении дней массовых иммунизации, ожидаем стабилизацию ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года", – заявила министр Ажар Гиният.

При этом она подчеркнула, что корь является вакциноуправляемой инфекцией.

Вчера в Минздраве рассказали об эпидситуации по кори в стране – 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Также глава Комитета санэпидконтроля Нуркан Олжабаев рассказал, из-за чего эпидситуация по кори обострилась в Казахстане.

А зампред КСЭК Зауре Ахметова сообщила, какие опасные инфекции могут вернуться, если казахстанцы будут отказываться от вакцинации.

Кто же такие антиваксеры?

Антивакцинаторство — это общественная позиция, которая считает неэффективным и неправомерным проведение вакцинации.

Согласно заключению ВОЗ, люди, выступающие против вакцинации, в большинстве не могут предоставить доказательную и научную базу неэффективности той или иной вакцины. Чаще всего доводы антивакцинаторов объясняются беспечностью, недоверием к вакцинам, и доверием недостоверной информации.

В 2019 году недоверие к вакцинам было включено в список 10 глобальных угроз для здоровья населения, представленный Всемирной организацией здравоохранения.