Аким Туркестанской области высказался о попытке теракта в мавзолее Ясави

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК высказался о попытке теракта в мавзолее Ясави, которая была предотвращена казахстанскими силовиками, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Сатыбалды отметил, что данный инцидент произошел в феврале.

"Гарантию никто никогда не сможет дать. Я сам узнал о попытке теракта благодаря информации в СМИ. По моим сведениям, задержан гражданин Таджикистана.

Возможно, был приверженцем какого-то религиозного течения. Не знаю, почему он решился на это", — добавил аким.

Аким Туркестанской области рассказал, какие меры приняло руководство региона для предотвращения подобных ситуаций.

"Мы направили в правительство письмо с просьбой включить мавзолей в список стратегических объектов.

После того, как он будет включен в список, безопасность будет обеспечиваться спецохраной", — заверил глава региона.

Напомним, в сентябре 2023 года зампредседателя КНБ РК Руслан Сейсембаев сообщил, что в Казахстане силовиками были предотвращены два готовящихся теракта.

На ранней стадии приготовления были сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане.

Позже стало известно, что завершен судебный процесс в отношении гражданина Таджикистана 2001 года рождения, обвиняемого в подготовке теракта в мавзолее Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане.

Приговором СМУС иностранец получил по совокупности статей окончательно 11 лет лишения свободы.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды также рассказал, почему музей Ясави спустя три года все еще не доделан.