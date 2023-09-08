КНБ: Силовики предотвратили теракт в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави

Зампредседателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на открытии 40 заседания Совета РАТС ШОС сообщил, что в Казахстане силовиками были предотвращены два готовящихся теракта, передает корреспондент NUR.KZ.

По его данным, ежегодно в Казахстане предотвращается не менее двух терактов.

"Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане", – отметил спикер.

В целом, по его словам, за последние три года в государствах ШОС совершено по меньшей мере 80 резонансных терактов. При этом в текущем году наблюдается их резкий рост. Если в 2022 году было 18 терактов, в 2023 году – уже 47.

"От рук террористов погибло более 400 мирных граждан, порядка 940 человек получили ранения. Для пресечения насильственных действий силовым структурам и правоохранительным органам проведено свыше 300 громких антитеррористических операций. Задержаны 1600 террористов и их пособников. Ликвидировано около 60 преступников, оказавших сопротивление властям", – резюмировал Руслан Сейсембаев.

Напомним, в мае председатель КНБ Ермек Сагимбаев доложил президенту, что подразделениями ведомства предотвращен ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения.

В конце августа он сообщил главе государства о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато 7 досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждено 3 экстремиста.

По информации на сайте ЮНЕСКО, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в городе Ясы (ныне Туркестан) был построен в период правления Тимура (Тамерлана) c 1389 по 1405 год.

При сооружении этого частично незаконченного здания персидские зодчие применяли ряд новаторских архитектурных и строительных решений, которые позднее были использованы при возведении Самарканда, столицы империи Тимуридов.

Сегодня мавзолей является одним из самых значительных и хорошо сохранившихся сооружений того времени.